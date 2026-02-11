"Cellier Anna", una propuesta que combina tradición, curaduría artesanal y espíritu francés llega a Chacras de Coria

Cellier Anna abrirá en Chacras de Coria: un nuevo rincón gourmet con sello artesanal y espíritu francés.

En un rincón de Chacras de Coria, detrás de una puerta que invita al descubrimiento, abrirá sus puertas Cellier Anna , el nuevo proyecto de gastronomía del equipo de Anna Bistró y Brillat Savarin . La delicadeza, calidad y excelencia de cada una de sus preparaciones es lo que describe este proyecto.

Con una propuesta que combina tradición, curaduría artesanal y espíritu francés , el espacio promete convertirse en un punto de encuentro para los amantes de los sabores auténticos en Mendoza.

Cultura mendocina Godoy Cruz celebra el cierre de febrero con música y danza en el Espacio Verde Pescarmona

Proyección Internacional La gastronomía de Mendoza brilló en Madrid Fusión y La Boquería con identidad regional

“El ‘Cellier’ es esa pieza en la que uno podría soñar, encontrarse encerrado cuando se despierta el apetito: un lugar donde se guardan variedades de quesos, charcuteries, frutas y verduras de estación, conservas y vinos, donde todos estos productos llevan el sello artesanal de lo ‘hecho en casa’”, cuenta Jerome Constant, creador de Anna Bistró y Brillat Savarin.

Anna Bistró y Brillat Savarin dieron vida al sueño de desarrollar su “Cellier” en un rincón de Chacras de Coria.

"La idea nace de una imagen íntima y familiar. El ‘Cellier de mis abuelos tenía toda esta magia, guardaba con misterio variedades de preparaciones que me activaban las papilas gustativas a su simple vista. Ser invitados a compartir esas exquisiteces era una experiencia inolvidable, un privilegio”, sostuvo.

Cellier Anna abrirá en Chacras de Coria: un nuevo rincón gourmet con sello artesanal y espíritu francés.

Ese solo recuerdo nos hace imaginar un espacio único, donde los colores, sabores, aromas y texturas serán los protagonistas en un entorno inigualable.

Cellier Anna, en Chacras de Coria

Con ese espíritu, y tras más de veinte años de trayectoria en la gastronomía mendocina, el equipo decidió concretar un viejo sueño. “Luego de más de dos décadas de experiencia gastronómica, con Anna Bistró y Brillat Savarin tuvimos el sueño de desarrollar nuestro ‘Cellier’ en un rincón de Chacras de Coria”, cuenta Jerome.

El nuevo restaurante ofrece una fina selección de quesos, charcuteries, panes y vinos, resultado de una cuidadosa curaduría de los mejores productos argentinos.

La propuesta se completa con la mayoría de los platos clásicos de Anna Bistró y toda la pastelería de Brillat Savarin, integrando así lo mejor de ambas casas en un solo espacio.

Cellier Anna no es un restaurante más. Su concepto invita a redescubrir el valor del tiempo, de la conservación y del compartir. Como cada cosa extraordinaria, “nunca se encuentra a primera vista. Se descubre detrás de una puerta, en una esquina, en el fondo de una pieza”.

"Cellier" Restaurante Chacras de Coria El restaurant “Cellier Anna” ofrecerá la mayoría de los platos clásicos de Anna Bistró y toda la pastelería de Brillat Savarin.

El espacio, ubicado con entrada por Brillat Savarin Chacras, en Darragueira 7035, combina la calidez de una cava con la impronta elegante y relajada que caracteriza a Chacras de Coria.

La propuesta se apoya en productos estacionados, madurados y seleccionados con dedicación, donde cada detalle cuenta: la temperatura, la humedad, la luz y, sobre todo, la historia detrás de cada elaboración.

"Cellier" Restaurante Chacras de Coria La entrada a Cellier Anna es por Brillat Savarin Chacras Darragueira 7035, Chacras de Coria.

En tiempos donde la gastronomía apuesta a la inmediatez, Cellier Anna propone volver al origen: a la pieza guardada, al tesoro culinario, a la ceremonia de compartir. Una invitación a disfrutar sin prisa, a descubrir sabores que cuentan historias y a celebrar el encuentro alrededor de una mesa.

Porque, como buen “Cellier”, descubrirlo promete llenar de satisfacciones a quienes se animen a cruzar esa puerta y dejarse sorprender. Bon appétit.