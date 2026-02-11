Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 11 de febrero

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra habilitado este miércoles 11 de febrero, para todo tipo de vehículos, según informaron desde la Coordinación Argentina.
Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.
El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra habilitado este miércoles 11 de febrero, para todo tipo de vehículos, según informaron desde la Coordinación Argentina.
El pronóstico de este miércoles indica para la alta montaña y precordillera poca nubosidad. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 8º en Uspallata, 4° en Punta de Vacas, -1º en Puente del Inca y -2° en Las Cuevas.
Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.
Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.
Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.
Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.
Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.
Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.
Para más información, ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores