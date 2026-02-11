Qué hacer en San Rafael durante el Carnaval 2026: programación y espectáculos

El primer fin de semana largo del año en Argentina llegará con los festejos de Carnaval , una fecha que invita a planear una escapada corta o disfrutar de distintas actividades recreativas . En Mendoza , varios departamentos ya confirmaron sus agendas y shows para esos días, entre ellos San Rafael .

Además de sus parques y espacios naturales , San Rafael ofrecerá una agenda variada para este Carnaval 2026 , con propuestas gratuitas que no requieren un presupuesto elevado.

Para comenzar la agenda, del 13 al 16 de febrero se desarrollará la Fiesta Provincial de las Naciones y el Vino en el Parque de los Jóvenes . El evento abrirá cada día desde las 18, con entrada gratuita , y ofrecerá propuestas gastronómicas, patios cerveceros y espectáculos musicales en vivo .

Por otro lado, del 14 de febrero , desde las 21 , comenzará el ciclo Las Noches de Verano en el centro de la ciudad. La iniciativa, organizada por el Municipio , la Cámara de Comercio, locales gastronómicos y la Asociación de Músicos Independientes (AMIS), se extenderá hasta el 17 de febrero con shows artísticos en el microcentro y el bulevar Oeste .

Durante el fin de semana también habrá ferias artesanales en Plaza Francia y en la explanada del Museo Ferroviario. Allí se podrán encontrar puestos de joyería, textiles, artículos de cuero, juguetes y otros productos regionales.

El domingo 15 de febrero, en tanto, los festejos continuarán en la Costanera de Monte Comán, a la vera del río Diamante. Con entrada libre y gratuita, el evento comenzará a las 19 y contará con la presentación de Kenay y Los Playeros, además del cierre a cargo de DJ Duende. También habrá stands de emprendedores y un patio de comidas.

Vecinos y turistas que deseen asistir deberán llevar reposera al predio ubicado en el kilómetro 336 de la Ruta Nacional 146. El lugar dispone de sombrillas, quinchos y churrasqueras para disfrutar de la jornada.