11 de febrero de 2026
{}
Qué hacer en San Rafael durante el Carnaval 2026: programación y espectáculos

El departamento prepara una serie de actividades gratuitas que comenzarán el 15 de febrero. Conocé todos los detalles en esta nota.

Foto: Mun. de San Rafael
 Por Luis Calizaya

El primer fin de semana largo del año en Argentina llegará con los festejos de Carnaval, una fecha que invita a planear una escapada corta o disfrutar de distintas actividades recreativas. En Mendoza, varios departamentos ya confirmaron sus agendas y shows para esos días, entre ellos San Rafael.

Carnaval 2026 en San Rafael: qué actividades habrá

Además de sus parques y espacios naturales, San Rafael ofrecerá una agenda variada para este Carnaval 2026, con propuestas gratuitas que no requieren un presupuesto elevado.

Para comenzar la agenda, del 13 al 16 de febrero se desarrollará la Fiesta Provincial de las Naciones y el Vino en el Parque de los Jóvenes. El evento abrirá cada día desde las 18, con entrada gratuita, y ofrecerá propuestas gastronómicas, patios cerveceros y espectáculos musicales en vivo.

Por otro lado, del 14 de febrero, desde las 21, comenzará el ciclo Las Noches de Verano en el centro de la ciudad. La iniciativa, organizada por el Municipio, la Cámara de Comercio, locales gastronómicos y la Asociación de Músicos Independientes (AMIS), se extenderá hasta el 17 de febrero con shows artísticos en el microcentro y el bulevar Oeste.

Durante el fin de semana también habrá ferias artesanales en Plaza Francia y en la explanada del Museo Ferroviario. Allí se podrán encontrar puestos de joyería, textiles, artículos de cuero, juguetes y otros productos regionales.

El domingo 15 de febrero, en tanto, los festejos continuarán en la Costanera de Monte Comán, a la vera del río Diamante. Con entrada libre y gratuita, el evento comenzará a las 19 y contará con la presentación de Kenay y Los Playeros, además del cierre a cargo de DJ Duende. También habrá stands de emprendedores y un patio de comidas.

Vecinos y turistas que deseen asistir deberán llevar reposera al predio ubicado en el kilómetro 336 de la Ruta Nacional 146. El lugar dispone de sombrillas, quinchos y churrasqueras para disfrutar de la jornada.

