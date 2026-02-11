11 de febrero de 2026
Vendimia 2026: este jueves habilitarán la reserva de entradas para personas con discapacidad

El 12 de febrero se podrán solicitar las entradas para el sector Torrontés, destinado exclusivamente a personas con discapacidad. Los detalles.

Por Sitio Andino Sociedad

La Subsecretaría de Cultura de Mendoza habilitará este jueves 12 de febrero la reserva de entradas para la Fiesta Nacional de la Vendimia, destinadas a personas con discapacidad, que contarán con un sector exclusivo como cada año.

Desde las 9, se encontrará habilitado el proceso de solicitud de entradas para la fiesta y la repetición, que se realizarán el 7 y 8 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day. Posteriormente, tendrán que realizar el retiro de las mismas.

¿Cuánto valdrán las entradas?

Fiesta de la Vendimia 2026: Luciano Pereyra, el Chaqueño y Abel Pintos cantarán en el Frank Romero Day

Cómo reservar entradas para la Fiesta de la Vendimia

Las personas interesadas deberán completar el formulario de reserva disponible a partir del jueves 12, a las 9. Será requisito contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. El enlace de acceso al formulario también estará disponible en las páginas oficiales del Gobierno de Mendoza y en sus redes sociales.

El formulario permanecerá habilitado hasta completar el cupo disponible en el sector Torrontés. Una vez enviado correctamente, la persona solicitante recibirá una respuesta dentro de las 48 horas.

El sector Torrontés está destinado exclusivamente a personas con discapacidad.

Se entregarán dos entradas por persona: una destinada a la persona con discapacidad y otra para su acompañante. Cada solicitante podrá elegir únicamente una de las noches de los eventos vendimiales. Esta disposición busca garantizar un acceso equitativo y promover una mayor participación de personas con discapacidad en la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Las personas que hayan completado el formulario y recibido la confirmación por correo electrónico deberán retirar sus entradas desde el lunes 23 al viernes 27 de febrero, de 8 a 15, en la Dirección Provincial de Atención a la Persona con Discapacidad, ubicada en Pedro Molina 565, Ciudad de Mendoza. Para la entrega de las entradas se deberá presentar DNI de la persona solicitante.

