7 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Cultura y tradición

Tupungato honra su identidad en la Fiesta de la Vendimia con vecinos, memoria y tradición

El sábado 7 de febrero, Tupungato celebrará su Vendimia 2026 con una puesta local y elección 100% del público en El Peral. Todos los detalles.

Historias de Pueblo y Vecinos: así será la Vendimia 2026 de Tupungato.

Municipalidad de Tupungato

En una Mendoza que celebra los 90 años de la Fiesta de la Vendimia, Tupungato se prepara para vivir su fiesta departamental 2026 con un espectáculo profundamente local. La cita será el sábado 7 de febrero, a las 20:00, en El Peral, donde el pueblo narrará su historia y elegirá a sus soberanas.

La fiesta “Historias de Pueblo y Vecinos” llega tras diecinueve días de ensayos intensivos, en los que artistas locales dieron forma a un espectáculo pensado para emocionar y reflejar la identidad tupungatina.

En el marco de los 90 años de la primera Vendimia, Tupungato compartirá su arte, cultura y tradición, acompañando a los productores vitivinícolas con una celebración emblemática. La vendimia tupungatina será la antepenúltima fiesta departamental de la cosecha en la provincia.

image
En el marco de los 90 años de la primera Vendimia, Tupungato compartirá su arte, cultura y tradición.

Desde las 19:00 horas, quedará habilitado el acceso al Camping Municipal, ubicado en calle La Costa s/n, donde el público podrá disfrutar de un Patio de Comidas y un Paseo de Artesanos antes de dirigirse al teatro.

“Historias de Pueblo y Vecinos”, el relato central

La Vendimia Departamental propone un relato profundamente local. La historia comienza con un grupo de vecinos reunidos en un bar, desde donde emergen recuerdos, anécdotas y escenas cotidianas que recorren distintos momentos y espacios característicos del departamento.

vendimia departamental de Tupungato - 36969
Vendimia de Tupungato.

Actores y bailarines interpretan personajes inspirados en vecinos reales, transitando celebraciones como peñas cuyanas, el corso de carnaval, la peatonal del vino y otras postales identitarias. La propuesta incluye homenajes al Regimiento de Infantería de Montaña 11 y a la Escuela Emilia Herrera de Toro, además de referencias a los inmigrantes, la Virgen de la Carrodilla y el paso del General San Martín por estas tierras.

Cómo llegar al Teatro Griego Municipal

Con el objetivo de garantizar el acceso y la participación de toda la comunidad, a las 18.30h (puntual) habrá recorridos gratuitos de colectivos. Los puntos de salida son:

Colectivo 1

  • Ciudad: Plaza Gral. San Martín
  • El Peral: Intersección entre calle Amín y La Gloria- Esc. Alberdi

Colectivo 2

  • Cordón del Plata: Playón Deportivo
  • Costa Canal: sobre la ruta
  • TISA: sobre la ruta – parada de colectivos

Colectivo 3

  • El Zampal: sobre calle Iriarte- ingreso B° Terrazas y B° Balcón del Valle
  • La Arboleda: Playón Deportivo

Colectivo 4

  • Calle Belgrano Norte y Ahumada: sobre la calle
  • B° Arcoiris: entre calle Belgrano Norte y Filippini
  • Loteo Bigolotti: sobre calle Filippini
  • San José: Playón Deportivo

Colectivo 5

  • Anchoris: plaza
  • Zapata: Esc. Scaravelli
  • La Arboleda: Esc. Humberto Beghin

Colectivo 6

  • Gualtallary: Plaza Divino Niño – Calle La Costa e Independencia
  • Una vez finalizado el evento, regresarán a sus puntos de origen.

Las candidatas a Reina de Tupungato son:

La jornada comenzará a las 20:00 con el sorteo de las dos cifras que habilitarán a votar al público. Luego habrá una previa artística con el conjunto folklórico Acorde Campero.

A las 21:00, se realizará la Bendición de los Frutos, cargada de emoción por la situación actual que atraviesa el agro. Tras ese momento, comenzará el libreto vendimial y, finalmente, mediante canto de votos, se conocerá a la Reina y Virreina de Tupungato 2026.

reina tupungato
reina tupungato 1
reina tupungato 2
reina tupungato 4
reina tupungato 5
reina tupungato 6
reina tupungato 7

Proceso de votación: participación 100% del público

La elección de la Reina y Virreina Departamental estará, como cada año, íntegramente a cargo del público. Durante la previa, un escribano público sorteará dos números de una cifra mediante un bolillero.

Podrán votar las personas mayores de 18 años cuya terminación de DNI coincida con alguno de los números sorteados, presentando DNI físico, DNI digital (Mi Argentina) o pasaporte. Se prevé un mínimo de 100 y un máximo de 150 votos.

En caso de empate, se realizará un nuevo sorteo de un dígito y la definición se dará con 11 votos adicionales del público presente. El proceso será fiscalizado por un jurado integrado por autoridades municipales, concejales, representantes de candidatas, prensa, Cultura y Cómputos, garantizando transparencia y legalidad.

