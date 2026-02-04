4 de febrero de 2026
Vendimia 2026: presentaron a los protagonistas de "90 cosechas de una misma cepa"

A 90 años de la primera Vendimia, la edición 2026 recupera la historia de Guillermo Cano y Frank Romero Day, los impulsores de la fiesta que se convirtió en símbolo de la identidad mendocina.

Vendimia 2026: presentaron a los protagonistas de "90 cosechas de una misma cepa"

La Fiesta Nacional de la Vendimia cumple 90 años y su edición 2026 invita a mirar hacia atrás para entender el origen de una celebración que hoy forma parte del ADN cultural de Mendoza. Bajo el lema “90 cosechas de una misma cepa”, la propuesta recupera la historia de quienes soñaron, impulsaron e institucionalizaron la primera vendimia mendocina.

El recorrido comienza en la década del ’30, cuando el entonces gobernador Guillermo Cano y su ministro de Industrias, Obras Públicas y Riego, Frank Romero Day, viajaron a Italia y conocieron celebraciones populares vinculadas a la cosecha. Aquella experiencia fue el germen de una idea que, poco después, se transformaría en política pública.

A su regreso, ambos funcionarios firmaron el decreto provincial N.º 87, que estableció la realización anual de la Fiesta de la Vendimia. El 4 de marzo de 1936, Mendoza celebró por primera vez de manera oficial la cosecha de la uva, dando inicio a una tradición que se consolidaría con el paso de las décadas. “Ese decreto es el desencadenante de toda la historia de la Fiesta de la Vendimia”, destacó el investigador Pablo Perri al referirse al momento fundacional.

image
Cano y Romero Day regresan como personajes claves para preguntarse qué ocurrió con la fiesta que idearon.

Pero la huella de Frank Romero Day no se limitó al plano institucional. Ingeniero agrónomo de formación, fue también el impulsor del teatro griego que hoy lleva su nombre y que se transformó en el corazón de la fiesta. La obra atravesó años de avances y postergaciones, con interrupciones entre 1941 y 1950, hasta que finalmente fue retomada e inaugurada en 1963, coincidiendo con la Vendimia de ese año.

En esta edición aniversario, Cano y Romero Day regresan simbólicamente como personajes centrales para interpelar el presente: qué fue de aquella fiesta que imaginaron, si los mendocinos siguen celebrándola con el mismo espíritu o si, con el paso del tiempo, la esencia de aquella primera vendimia se transformó. A 90 años de su nacimiento, la Vendimia vuelve a mirarse al espejo de su historia para reafirmar su identidad y su vigencia.

Desde entonces, el Teatro Griego Frank Romero Day se erigió como el escenario emblemático donde confluyen el arte, la cultura y la vitivinicultura mendocina, y desde donde Mendoza se muestra al mundo.

