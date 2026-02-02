Maipú se prepara para vivir su Fiesta de la Vendimia, El legado de nuestra historia.

Por Natalia Mantineo







Este fin de semana, Maipú se vestirá de gala para celebrar la Fiesta de la Vendimia, titulada “El legado de nuestra historia”. El evento, que promete ser una puesta en valor de la identidad y las raíces locales, se realizará este lunes 2 de febrero desde las 19.00 horas, en el Teatro Griego “Papa Francisco”.

La propuesta no solo busca homenajear el trabajo vitivinícola, sino también ofrecer un espectáculo integral para toda la familia. La gran apuesta musical de la noche del sábado será la presentación de Agapornis.

image Fiesta de la Vendimia de Maipú : será el sábado 31 de enero, en el Teatro Griego "Papa Francisco". Fiesta de la Vendimia de Maipú: un cronograma cargado de tradición Las puertas del teatro se abrirán a las 19.00 para recibir al público. A las 20.00, Agapornis repasará sus grandes éxitos, preparando el clima para la Bendición de los Frutos a las 21.30. Finalmente, a las 22.00 dará inicio el espectáculo central.

Embed El fin de semana de celebraciones comenzó el domingo 1 de febrero con la realización de La Peña Maipucina. En lo que fue la primera jornada, el folklore fue el protagonista con las actuaciones de Leo Rivero, Los Chimenos y el cierre estelar de Juan Fuentes.

Embed Entradas: ¿cómo y dónde conseguirlas? La Municipalidad ha dispuesto un sistema de retiro de entradas gratuito para los vecinos. Es requisito indispensable presentar el DNI para acreditar residencia en Maipú, y se podrán retirar hasta 4 entradas por persona. Puntos y horarios de retiro: Teatro Imperial: lunes a viernes (10 a 12 y 18.30 a 21).

Delegaciones Municipales: Luzuriaga: 7.30 a 13. Gutiérrez y Zona Sur: 7.30 a 13.30. Coquimbito: 8 a 13. Rodeo del Medio y San Roque: 7.30 a 13.30. Beltrán y Pedregal: 8 a 20.

Oficina de Discapacidad (Padre Vásquez 586): de 8 a 12 (presentando CUD vigente). En busca de la corona real Doce son las representantes distritales que aspiran a la corona departamental. Una de ellas se transformará en la sucesora de Trinidad Guidarelli, reina de la Vendimia 2025. Las candidatas son: reinas de la vendimia maipu 2026, camila navedo reinas de la vendimia maipu 2026, gimena aguero reinas de la vendimia maipu 2026, juliana porcario reinas de la vendimia maipu 2026, julieta crespi reinas de la vendimia maipu 2026, magali torres reinas de la vendimia maipu 2026, martina salimeni reinas de la vendimia maipu 2026, milagros ortolano reinas de la vendimia maipu 2026, rocio gonzalez reinas de la vendimia maipu 2026, tais vargas reinas de la vendimia maipu 2026, tatiana diaz reinas de la vendimia maipu 2026, valentina ruiz reinas de la vendimia maipu 2026, zamira carmona