Godoy Cruz celebrará la Fiesta de la Vendimia con espectáculo, coronación de nueva reina y música en vivo

La Fiesta de la Vendimia de Godoy Cruz será el 14 de febrero.

El municipio de Godoy Cruz cierra el calendario vendimial con “Origen y Futuro” . Los vecinos disfrutarán de la Bendición de los Frutos, del espectáculo y la coronación el 14 de febrero próximo, desde las 21.00 horas, en el Parque San Vicente . También con entrada gratuita, luego de la Fiesta de la Vendimia habrá una Peña.

La fecha elegida es sábado 14 de febrero, cuando el espacio verde se ilumine con l a producción escrita por Dario Anís y dirigida por Paula Giuffrida. Mientras, el público podrá conocer a la corte distrital, entre quienes se encuentran las sucesoras de la actual reina Olivia Chretien y la virreina Emilia Fernández.

Ciertamente, antes de la fiesta se realizará la Bendición de los Frutos. Así, vecinos, mendocinos y turistas unirán su fervor espiritual con representantes de diversos credos religiosos.

Luego será el turno del golpe de reja, que llevará a cabo el Intendente Diego Costarelli . Al término de “Origen y Futuro” llegará la “Peña Folclórica” , con las bandas Profecía Folk y La Huella.

La alegría se expande a lo largo de tres noches en Godoy Cruz

La vendimia departamental será el puntapié del “Festival A Morfar. Edición Carnaval”, en el mismo predio. Entonces, del 14 al 16 de febrero habrá música en vivo, gastronomía, cerveza artesanal y feria de emprendedores.

La grilla musical se destaca por una amplia propuesta, encabezada por Estelares y Los Playeros. Asimismo, los créditos locales serán Cote Lai, Setas, Qaraduras, La Klave y Mendukos.

Una innovadora puesta cobra vida en el escenario

En 2026 se cumplen 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia, en la que Delia Larrive Escudero, una joven godoicruceña que trabajaba en las viñas fue la primera reina de esta festividad, en 1936.

Esto será uno de los pilares claves sobre los que se construye “Origen y Futuro”. Con más de 180 artistas en escena, el espectáculo central recorrerá los valores que forjaron el municipio.

A través de una puesta escénica de gran impacto visual y sonoro, se construye un puente entre tradición e innovación, con la incorporación de una Inteligencia Artificial dentro de la trama.

Danzas folclóricas, tango y lenguajes urbanos se unen en la historia de Ayelen, una joven trabajadora de una bodega, que sufre un accidente tecnológico. Finalmente, lo que comienza como un error se transforma en una oportunidad: descubrir un mundo donde la innovación, el conocimiento y el devenir histórico se entrelazan.