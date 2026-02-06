6 de febrero de 2026

Fiesta de la Vendimia Adulto Mayor

La Municipalidad de Mendoza presentó a las candidatas provinciales a Reina de Personas Mayores

La Ciudad de Mendoza recibió a las candidatas provinciales de Personas Mayores en una jornada de intercambio, reconocimiento y camino compartido-

Presentaron a las candidatas de la provincia a reina de adulto mayor.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza fue anfitriona de la presentación de las candidatas provinciales a reinas de Personas Mayores, realizada en la Terraza Jardín Mirador, donde las representantes de los 18 departamentos de la provincia se dieron a conocer formalmente ante vecinos y autoridades. La anfitriona de capital es Gladys Doña, quien fue elegida para llevar la corona de la Ciudad en diciembre.

Durante el encuentro, organizado junto a la dirección de Personas Mayores del Gobierno de Mendoza, las soberanas llegaron portando las coronas de sus departamentos y compartieron sus expectativas y sentimientos al formar parte de una propuesta que pone en valor sus trayectorias de vida y su rol activo en la comunidad.

image
La Ciudad de Mendoza fue sede de la presentación de las candidatas a Reina de Personas Mayores

Encuentro entre las candidatas a reina de adulto mayor

El acto contó con la presencia de la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado; el director de Personas Mayores de la provincia, Lucas Luppo; el subsecretario de Turismo de la Ciudad de Mendoza, Felipe Rinaldo; y la subsecretaria de Inclusión y Desarrollo Humano de la Ciudad, Ana Urrutia, entre otras autoridades.

Durante su mensaje, la vicegobernadora Hebe Casado destacó la importancia de acompañar y promover el bienestar de las personas mayores en toda la provincia, valorando su energía, participación y compromiso, y remarcó el trabajo conjunto entre el Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza para generar espacios de encuentro y actividades en todos los departamentos.

En ese marco, el subsecretario de Turismo de la Ciudad de Mendoza, Felipe Rinaldo, señaló: “Ser anfitriones de este evento nos llena de orgullo. Cuando me dijeron que querían hacer la presentación en la terraza, obviamente, le dije que sí, porque es punto federal, es un punto de donde se ve gran parte de nuestra hermosa Ciudad y de nuestra hermosa provincia. Así es que era el lugar perfecto para conocer a las chicas, para que ustedes también las conozcan y que puedan vivir una linda experiencia aquí”.

image

Además, destacó que las candidatas pudieron tener una visita guiada y vivir una experiencia pensada especialmente para ellas. “Para nosotros es un honor recibirlas y acompañarlas en este momento tan especial, en el marco de los 90 años de la Vendimia”, expresó.

Por su parte, el director de Personas Mayores de Mendoza, Lucas Luppo, agradeció a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza por el acompañamiento y el trabajo conjunto, y remarcó que el encuentro tuvo como objetivo principal que las candidatas pudieran conocerse, charlar y compartir experiencias. “La idea era que este espacio sirviera para encontrarse, para intercambiar miradas y proyectos, y para mostrar no solo reinas y reyes, sino mujeres y hombres con proyectos de vida activos”, señaló. En ese sentido, destacó la importancia de promover valores como el respeto, la empatía y el cariño hacia las personas mayores, de cara a la Vendimia 2026.

En la presentaci&oacute;n se celebr&oacute; la participaci&oacute;n y las trayectorias de vida.

En la presentación se celebró la participación y las trayectorias de vida.

Finalmente, el funcionario aprovechó para invitar a levantar la copa y brindar. Al mismo tiempo destacó: “Cada uno de ustedes tiene una copa, soñemos lo que cada uno quiera para este 2026, elevémoslo bien en alto y disfrutemos de la vida. ¡Salud!. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes, gracias por este momento increíble que llevaremos a nuestro corazón desde acá”.

La jornada concluyó con un ágape compartido entre las candidatas, autoridades e invitados, en un brindis que celebró la participación, el encuentro y el camino hacia la Vendimia 2026.

