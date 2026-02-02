La Municipalidad de Mendoza anuncia trabajos de bacheo, arbolado y espacios verdes

La Municipalidad de Mendoza comunica los nuevos esquemas de labores que se desarrollarán durante la próxima semana y se relacionan con el mantenimiento de los forestales urbanos, plazas, paseos, y el bacheo de calles. Con estos trabajos se busca brindar condiciones óptimas a vecinos y turistas, en todo el departamento.
Se solicita a los vecinos de las zonas donde se realicen estos trabajos que, durante la desinfección, mantengan sus ventanas y puertas cerradas como así también guarden bebederos y comederos de las mascotas.
Si las condiciones climáticas son adversas, los trabajos se reprogramarán. En tanto, se informa que los fines de semana y feriados se trabajará habitualmente con guardias de pedido de tareas en el arbolado y en los espacios verdes. Se comunicará el día previo los cortes de calles y despejes requeridos.
Los detalles de los trabajos de la Municipalidad de Mendoza
Trabajos de bacheo
Grupo de trabajo 1: material a emplear bacheo frío
Lunes 2: trabajos en calle San José al 1642.
Martes 3: Dr. J. E. Gainza al 3040.
Miércoles 4: Dr. Carrillo al 3198.
Jueves 5: Dr. Schestakov al 2820.
Viernes 6: Dr. Carrilo al 2991.
Sábado 7: trabajos a designar.
Grupo de trabajo 2: material a emplear bacheo caliente.
Lunes 2: trabajos sobre calle Italia al 780.
Martes 3: Ing. Baglietto al 3341.
Miércoles 4: Ituzaingó al 2518, 2400, 2310 y 2222.
Jueves 5: Palero 19 lado este.
Viernes 6: J. A. Lemos al 3243.
Sábado 7: trabajos a designar.
Grupo de trabajo 3: material a emplear bacheo frío.
Reclamos recibidos por redes sociales, etc.
Recorrido de reclamos tomados en APP Muni Digital
El itinerario está sujeto a modificaciones por razones climáticas o trabajos de urgencia que se dispongan.
Arbolado
Desrame
Parque Cívico, Colón, de Chile a Belgrano, Paseo Houssay-Mosconi, Barrio Maristas.
Destoconado
Solo trabajos puntuales.
Riego
Por tanque: barrios del Oeste, Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Sección.
Espacios verdes
Se realizarán tareas de limpieza, riego y mantenimiento en todas las plazas de Ciudad. También desinfección de juegos infantiles, bancos y papeleros.
Paseo Houssay-Mosconi: ejecución de canteros, mejoramiento intensivo, poda de formación de arbustos, pintura de infraestructura.
Vivero UCIM: Construcción de gaviones para bebederos.
Parque Cívico: acondicionamiento del predio para la Fiesta de la Vendimia de Ciudad
Teatro Gabriela Mistral: ejecución de canteros.
Plazoleta República de Eslovenia: ejecución de canteros.
Plaza Vergara: ejecución de canteros.
Paseo Emilio Descotte: ejecución de canteros.
Desinfección
Desinfección arbolado por suelo
Lunes 2: Olmos en Cuarta Sección Este.
Viernes 6: Olmos de plaza España y plaza Matons.
Pulverización de verano
Lunes 2: Olmos Cuarta Sección Este
Martes 3: Olmos Cuarta Sección Oeste
Miércoles 4: Olmos Sexta Sección
Jueves 5: Olmos Quinta Sección
Saneamiento
Del sábado 31 de enero al viernes 6 de febrero: desinsectación en dependencias municipales en domicilios de los barrios del Oeste y abordaje dengue.
Operativos 360
Del lunes 2 al viernes 6
Zona: barrio San Martin, de Padre Llorens a Gran Capitán Este y de Gran Capitán Sur a Tupungato
Trabajos a realizar
Limpieza de acequias
Levante de remanentes y escombros
Barrido de calles manual
Barrido de calles mecánico
Remoción de la vegetación espontánea (desmalezado)