2 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Semana de mantenimiento

La Municipalidad de Mendoza anuncia trabajos de bacheo, arbolado y espacios verdes

La Municipalidad de Mendoza informa los trabajos previstos en calles, plazas y paseos, incluyendo desinfección, riego, poda y saneamiento.

Mantenimiento de la Municipalidad de Mendoza.

Mantenimiento de la Municipalidad de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza comunica los nuevos esquemas de labores que se desarrollarán durante la próxima semana y se relacionan con el mantenimiento de los forestales urbanos, plazas, paseos, y el bacheo de calles. Con estos trabajos se busca brindar condiciones óptimas a vecinos y turistas, en todo el departamento.

Se solicita a los vecinos de las zonas donde se realicen estos trabajos que, durante la desinfección, mantengan sus ventanas y puertas cerradas como así también guarden bebederos y comederos de las mascotas.

Lee además
Ulpiano Suarez recorre la Ciudad de Mendoza.
Operativo de emergencia

Mendoza bajo alerta: Ulpiano Suarez recomienda evitar circular por la vía pública
Salud de tu mascota en la Ciudad de Mendoza.
Operativos en los barrios

La Municipalidad de Mendoza promueve la salud animal y la prevención de la rabia

Si las condiciones climáticas son adversas, los trabajos se reprogramarán. En tanto, se informa que los fines de semana y feriados se trabajará habitualmente con guardias de pedido de tareas en el arbolado y en los espacios verdes. Se comunicará el día previo los cortes de calles y despejes requeridos.

Los detalles de los trabajos de la Municipalidad de Mendoza

  • Trabajos de bacheo

Grupo de trabajo 1: material a emplear bacheo frío

Lunes 2: trabajos en calle San José al 1642.

Martes 3: Dr. J. E. Gainza al 3040.

Miércoles 4: Dr. Carrillo al 3198.

Jueves 5: Dr. Schestakov al 2820.

Viernes 6: Dr. Carrilo al 2991.

Sábado 7: trabajos a designar.

Grupo de trabajo 2: material a emplear bacheo caliente.

Lunes 2: trabajos sobre calle Italia al 780.

Martes 3: Ing. Baglietto al 3341.

Miércoles 4: Ituzaingó al 2518, 2400, 2310 y 2222.

Jueves 5: Palero 19 lado este.

Viernes 6: J. A. Lemos al 3243.

Sábado 7: trabajos a designar.

Grupo de trabajo 3: material a emplear bacheo frío.

Reclamos recibidos por redes sociales, etc.

Recorrido de reclamos tomados en APP Muni Digital

El itinerario está sujeto a modificaciones por razones climáticas o trabajos de urgencia que se dispongan.

Arbolado

  • Desrame

Parque Cívico, Colón, de Chile a Belgrano, Paseo Houssay-Mosconi, Barrio Maristas.

Destoconado

Solo trabajos puntuales.

Riego

Por tanque: barrios del Oeste, Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Sección.

Espacios verdes

Se realizarán tareas de limpieza, riego y mantenimiento en todas las plazas de Ciudad. También desinfección de juegos infantiles, bancos y papeleros.

Paseo Houssay-Mosconi: ejecución de canteros, mejoramiento intensivo, poda de formación de arbustos, pintura de infraestructura.

Vivero UCIM: Construcción de gaviones para bebederos.

Parque Cívico: acondicionamiento del predio para la Fiesta de la Vendimia de Ciudad

Teatro Gabriela Mistral: ejecución de canteros.

Plazoleta República de Eslovenia: ejecución de canteros.

Plaza Vergara: ejecución de canteros.

Paseo Emilio Descotte: ejecución de canteros.

  • Desinfección

Desinfección arbolado por suelo

Lunes 2: Olmos en Cuarta Sección Este.

Viernes 6: Olmos de plaza España y plaza Matons.

Pulverización de verano

Lunes 2: Olmos Cuarta Sección Este

Martes 3: Olmos Cuarta Sección Oeste

Miércoles 4: Olmos Sexta Sección

Jueves 5: Olmos Quinta Sección

  • Saneamiento

Del sábado 31 de enero al viernes 6 de febrero: desinsectación en dependencias municipales en domicilios de los barrios del Oeste y abordaje dengue.

  • Operativos 360

Del lunes 2 al viernes 6

Zona: barrio San Martin, de Padre Llorens a Gran Capitán Este y de Gran Capitán Sur a Tupungato

  • Trabajos a realizar

Limpieza de acequias

Levante de remanentes y escombros

Barrido de calles manual

Barrido de calles mecánico

Remoción de la vegetación espontánea (desmalezado)

Temas
Seguí leyendo

Música, tradición y Vendimia: llega la Peña de las Reinas a la Ciudad

El Museo del Área Fundacional abre sus puertas a la comunidad con talleres y actividades gratuitas

Gastronomía mendocina: un recorrido por los bodegones que definen la identidad

Picnics Musicales: música, verano y encuentro en la Nave Cultural

La educación ambiental, eje de las políticas públicas de la Municipalidad de Mendoza

Experiencia de vino urbana: llega el "Tour de Copas"

La Municipalidad de Mendoza anuncia trabajos de forestales, plazas y bacheo

Yoga al atardecer: dos experiencias para reconectar en la Ciudad

LO QUE SE LEE AHORA
El programa La garrafa en tu Barrio sigue llegando a los departamentos de Mendoza.
Atención

"La garrafa en tu barrio": cuánto cuesta y dónde conseguirla del 2 al 7 de febrero

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2413 y números ganadores del domingo 1 de febrero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2413 y números ganadores del domingo 1 de febrero

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 1 de febrero: números ganadores del sorteo 3344
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 1 de febrero: números ganadores del sorteo 3344

Expectativa y apertura: cómo está hoy lunes 2 de febrero, el Paso Internacional Los Libertadores
alta montaña

Expectativa y apertura: cómo está hoy lunes 2 de febrero, el Paso Internacional Los Libertadores

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1339 del domingo 1 de febrero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1339 del domingo 1 de febrero

Dramático rescate en Villa 25 de Mayo, San Rafael: una creciente volcó una camioneta.
Están a salvo

Por la creciente en San Rafael, una pareja de jubilados volcó en su camioneta