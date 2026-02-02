La Municipalidad de Mendoza anuncia trabajos de bacheo, arbolado y espacios verdes

Mantenimiento de la Municipalidad de Mendoza.

La Municipalidad de Mendoza comunica los nuevos esquemas de labores que se desarrollarán durante la próxima semana y se relacionan con el mantenimiento de los forestales urbanos, plazas, paseos, y el bacheo de calles . Con estos trabajos se busca brindar condiciones óptimas a vecinos y turistas, en todo el departamento.

Se solicita a los vecinos de las zonas donde se realicen estos trabajos que, durante la desinfección , mantengan sus ventanas y puertas cerradas como así también guarden bebederos y comederos de las mascotas.

Operativos en los barrios

Si las condiciones climáticas son adversas, los trabajos se reprogramarán . En tanto, se informa que los fines de semana y feriados se trabajará habitualmente con guardias de pedido de tareas en el arbolado y en los espacios verdes. Se comunicará el día previo los cortes de calles y despejes requeridos.

Grupo de trabajo 1: material a emplear bacheo frío

Lunes 2: trabajos en calle San José al 1642.

Martes 3: Dr. J. E. Gainza al 3040.

Miércoles 4: Dr. Carrillo al 3198.

Jueves 5: Dr. Schestakov al 2820.

Viernes 6: Dr. Carrilo al 2991.

Sábado 7: trabajos a designar.

Grupo de trabajo 2: material a emplear bacheo caliente.

Lunes 2: trabajos sobre calle Italia al 780.

Martes 3: Ing. Baglietto al 3341.

Miércoles 4: Ituzaingó al 2518, 2400, 2310 y 2222.

Jueves 5: Palero 19 lado este.

Viernes 6: J. A. Lemos al 3243.

Sábado 7: trabajos a designar.

Grupo de trabajo 3: material a emplear bacheo frío.

Reclamos recibidos por redes sociales, etc.

Recorrido de reclamos tomados en APP Muni Digital

El itinerario está sujeto a modificaciones por razones climáticas o trabajos de urgencia que se dispongan.

Arbolado

Desrame

Parque Cívico, Colón, de Chile a Belgrano, Paseo Houssay-Mosconi, Barrio Maristas.

Destoconado

Solo trabajos puntuales.

Riego

Por tanque: barrios del Oeste, Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Sección.

Espacios verdes

Se realizarán tareas de limpieza, riego y mantenimiento en todas las plazas de Ciudad. También desinfección de juegos infantiles, bancos y papeleros.

Paseo Houssay-Mosconi: ejecución de canteros, mejoramiento intensivo, poda de formación de arbustos, pintura de infraestructura.

Vivero UCIM: Construcción de gaviones para bebederos.

Parque Cívico: acondicionamiento del predio para la Fiesta de la Vendimia de Ciudad

Teatro Gabriela Mistral: ejecución de canteros.

Plazoleta República de Eslovenia: ejecución de canteros.

Plaza Vergara: ejecución de canteros.

Paseo Emilio Descotte: ejecución de canteros.

Desinfección

Desinfección arbolado por suelo

Lunes 2: Olmos en Cuarta Sección Este.

Viernes 6: Olmos de plaza España y plaza Matons.

Pulverización de verano

Lunes 2: Olmos Cuarta Sección Este

Martes 3: Olmos Cuarta Sección Oeste

Miércoles 4: Olmos Sexta Sección

Jueves 5: Olmos Quinta Sección

Saneamiento

Del sábado 31 de enero al viernes 6 de febrero: desinsectación en dependencias municipales en domicilios de los barrios del Oeste y abordaje dengue.

Operativos 360

Del lunes 2 al viernes 6

Zona: barrio San Martin, de Padre Llorens a Gran Capitán Este y de Gran Capitán Sur a Tupungato

Trabajos a realizar

Limpieza de acequias

Levante de remanentes y escombros

Barrido de calles manual

Barrido de calles mecánico

Remoción de la vegetación espontánea (desmalezado)