Para todo público y con cupos limitados

Yoga al atardecer: dos experiencias para reconectar en la Ciudad

La Municipalidad de Mendoza organiza “Yoga entre Cerros” en Divisadero Largo y “Yoga en las Alturas” en la Terraza Jardín Mirador

Yoga para dos.

"Yoga para dos".

El piedemonte mendocino y una terraza urbana con vista privilegiada a las montañas serán el marco de estas propuestas abiertas a todo público, sin necesidad de experiencia previa.

Movimiento consciente, respiración y energía se fusionan con la magia del atardecer en actividades que invitan a frenar, habitar el presente y disfrutar del entorno natural y urbano de la Ciudad desde una mirada diferente.

Yoga entre Cerros: armonización y bienestar en la naturaleza

El miércoles 11 de febrero, a las 19.30 horas, la propuesta se traslada a la Reserva Natural Divisadero Largo para vivir “Yoga y Armonización de Chakras”, un encuentro de 1 hora y 30 minutos en pleno contacto con la naturaleza.

La actividad propone un recorrido de yoga consciente, respiración y prácticas de armonización energética orientadas a equilibrar cuerpo, mente y energía. Un espacio de autocuidado y calma, ideal para liberar tensiones, aquietar la mente y reconectar con el bienestar interior, mientras el sol se despide entre los cerros del piedemonte, a pocos minutos de la Ciudad.

La actividad es apta para todo público, con o sin experiencia previa. Tiene costo, cupo limitado y se recomienda asistir con mat o colchoneta, ya que el suelo es pedregoso. Las entradas pueden adquirirse aquí.

image

Yoga en las Alturas: una experiencia para compartir

La segunda propuesta será el lunes 16 de febrero, a las 20 h, en el marco del feriado de Carnaval, con “Yoga para dos” en la Terraza Jardín Mirador de la Municipalidad (9 de Julio 500).

Este encuentro, de 1 hora de duración, invita a compartir una experiencia de movimiento, presencia y conexión en pareja, con amistades, familiares o con quien cada participante elija. A través de posturas compartidas, respiración consciente y ejercicios de confianza, se explora el equilibrio entre dar y recibir, fortaleciendo tanto el cuerpo como el vínculo, desde lo alto de la Ciudad y con una vista privilegiada del atardecer hacia las montañas.

No se requiere experiencia previa. La actividad es para todo público, tiene costo, cuenta con beneficio 2×1 y cupo limitado. Se solicita llevar mat o colchoneta, ya que el espacio cuenta con baldosa expuesta al sol. Las entradas están disponibles en este link.

Dos atardeceres, dos escenarios y una misma invitación: respirar, conectar y habitar el presente en la Ciudad, a través del yoga y el encuentro.

