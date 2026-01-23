"Tierra de Sueños", la Vendimia de San Rafael, lista para emocionar

Estamos en la cuenta regresiva. Este fin de semana vamos a vivir “Tierra de Sueños” la gran Fiesta de la Vendimia deSan Rafael. Esta noche será el último ensayo general con los bailarines, la orquesta, utilería y todos los integrantes del gran show.
También habrá música en vivo con la Orquesta Municipal e invitados especiales como Vanina Fernández, José Muñoz y Maciel Heredia.
La apertura de puertas en el Chacho Santa Cruz será a las 19.00 horas, y la previa arranca a las 20.00 horas con Chicha Rosales, César Moyano y de Mi Tierra Dúo. Luego será el turno del acto central y la elección de la nueva representante vendimial de San Rafael.
En el predio se instalaron puestos de salud, seguridad e hidratación; en estos últimos los asistentes podrán “recargar” las botellas que lleven desde su hogar. Además, en el predio del Parque Yrigoyen habrá stands de emprendedores, artesanos y foodtrucks.
Repetición de la Fiesta de la Vendimia de San Rafael con Los Nocheros
El domingo, el Teatro Griego vuelve a abrir sus puertas a las 19.30 para la noche de repetición. Otra vez la previa será a las 20.00 horas con increíbles shows de La Tregua, Franco Luciani y Los Trovadores de Cuyo.
Luego se pondrá en escena la repetición del acto central y finalmente el “broche de oro” con el cierre musical a cargo de Los Nocheros.
Últimas entradas a la venta para la Fiesta de la Vendimia de San Rafael
Quedan disponibles las últimas entradas solo en el Sector F (platea alta). Se pueden adquirir este viernes de 9.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00 horas en el Teatro Roma. En caso de que quede remanente se comercializarán sábado y domingo desde las 17.30 en el Chacho Santa Cruz.
Fiesta de la Vendimia de San Rafael en el Parque Yrigoyen
Sabiendo que muchas personas quieren ver la fiesta y no consiguieron entradas, se decidió armar un “espacio vendimial” en el Parque Yrigoyen. Habrá una pantalla donde se va a poder ver el show en vivo, llevando su manta o reposera.