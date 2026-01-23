23 de enero de 2026
"Tierra de Sueños", la Vendimia de San Rafael, lista para emocionar

El gran festejo vendimial de San Rafael se vivirá este fin de semana con shows musicales, acto central, elección de la reina y un cierre de lujo con Los Nocheros.

San Rafael tendrá su Fiesta de la Vendimia este sábado.

Estamos en la cuenta regresiva. Este fin de semana vamos a vivir “Tierra de Sueños” la gran Fiesta de la Vendimia de San Rafael. Esta noche será el último ensayo general con los bailarines, la orquesta, utilería y todos los integrantes del gran show.

También habrá música en vivo con la Orquesta Municipal e invitados especiales como Vanina Fernández, José Muñoz y Maciel Heredia.

La apertura de puertas en el Chacho Santa Cruz será a las 19.00 horas, y la previa arranca a las 20.00 horas con Chicha Rosales, César Moyano y de Mi Tierra Dúo. Luego será el turno del acto central y la elección de la nueva representante vendimial de San Rafael.

En el predio se instalaron puestos de salud, seguridad e hidratación; en estos últimos los asistentes podrán “recargar” las botellas que lleven desde su hogar. Además, en el predio del Parque Yrigoyen habrá stands de emprendedores, artesanos y foodtrucks.

Repetición de la Fiesta de la Vendimia de San Rafael con Los Nocheros

El domingo, el Teatro Griego vuelve a abrir sus puertas a las 19.30 para la noche de repetición. Otra vez la previa será a las 20.00 horas con increíbles shows de La Tregua, Franco Luciani y Los Trovadores de Cuyo.

Luego se pondrá en escena la repetición del acto central y finalmente el “broche de oro” con el cierre musical a cargo de Los Nocheros.

Últimas entradas a la venta para la Fiesta de la Vendimia de San Rafael

Quedan disponibles las últimas entradas solo en el Sector F (platea alta). Se pueden adquirir este viernes de 9.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00 horas en el Teatro Roma. En caso de que quede remanente se comercializarán sábado y domingo desde las 17.30 en el Chacho Santa Cruz.

Fiesta de la Vendimia de San Rafael en el Parque Yrigoyen

Sabiendo que muchas personas quieren ver la fiesta y no consiguieron entradas, se decidió armar un “espacio vendimial” en el Parque Yrigoyen. Habrá una pantalla donde se va a poder ver el show en vivo, llevando su manta o reposera.

