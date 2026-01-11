11 de enero de 2026
Sitio Andino
Una figura nacional

Hernán Piquín: "Estoy honrado de ser parte de la Vendimia de San Rafael"

El reconocido bailarín Hernán Piquín celebró su incorporación al espectáculo vendimial y convocó a la comunidad a acompañar la fiesta

Hernán Piquín presente en la Fiesta de la Vendimia de San Rafael.

Hernán Piquín presente en la Fiesta de la Vendimia de San Rafael.

“Primero, agradecido a todos los que hacen posible esto, realmente es una alegría”, expresó Piquín, quien se encuentra trabajando junto a Fabricio Miró en las coreografías del segmento contemporáneo del espectáculo.

“Estamos felices de ver tantos artistas y de tanta calidad”, remarcó. El destacado bailarín valoró especialmente la posibilidad de compartir el proceso creativo con artistas locales.

“Para nosotros es un placer poder trabajar siempre con gente nueva y artistas nuevos. Va a ser una fiesta hermosa y estamos felices de participar”, señaló, destacando además el desafío personal que implica ser parte de una celebración tan emblemática.

“Yo soy de Buenos Aires, pero me encanta Mendoza y me encanta poder estar en esta fiesta. Estoy honrado de que me hayan convocado y ser parte de esto, aun sin ser mendocino. Me da mucho placer y realmente me honra”, afirmó.

Piquín también invitó a toda la comunidad a sumarse y acompañar la Vendimia: “Esto tiene que ser una fiesta, es la fiesta de todos ustedes. Tienen que venir, apoyar a la cultura. Va a ser una fiesta hermosa, no saben los artistas que hay, es realmente impresionante”, aseguró.

Finalmente, destacó el rol del Municipio en la promoción cultural. “Siempre es importantísimo cuando ves municipios que apoyan el arte y la cultura. Yo he estado en grandes proyectos, y este no tiene nada que envidiarles. Todo lo contrario, es para celebrar que se apoye la cultura”, concluyó.

