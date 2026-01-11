Hernán Piquín: "Estoy honrado de ser parte de la Vendimia de San Rafael"

La Fiesta de la Vendimia Departamental de San Rafael sumó a su staff al reconocido bailarín Hernán Piquín , quien será parte de la fiesta mayor sanrafaelina.

El prolífico artista estará arriba del escenario durante la presentación del espectáculo vendimial , sino también integrando el equipo creativo como coreógrafo.

Seguridad y ordenamiento vial La Municipalidad de Mendoza continúa con el plan de bacheo en distintos puntos de la ciudad

“Primero, agradecido a todos los que hacen posible esto, realmente es una alegría” , expresó Piquín, quien se encuentra trabajando junto a Fabricio Miró en las coreografías del segmento contemporáneo del espectáculo.

“Estamos felices de ver tantos artistas y de tanta calidad” , remarcó. El destacado bailarín valoró especialmente la posibilidad de compartir el proceso creativo con artistas locales.

“Para nosotros es un placer poder trabajar siempre con gente nueva y artistas nuevos. Va a ser una fiesta hermosa y estamos felices de participar”, señaló, destacando además el desafío personal que implica ser parte de una celebración tan emblemática.

“Yo soy de Buenos Aires, pero me encanta Mendoza y me encanta poder estar en esta fiesta. Estoy honrado de que me hayan convocado y ser parte de esto, aun sin ser mendocino. Me da mucho placer y realmente me honra”, afirmó.

Piquín también invitó a toda la comunidad a sumarse y acompañar la Vendimia: “Esto tiene que ser una fiesta, es la fiesta de todos ustedes. Tienen que venir, apoyar a la cultura. Va a ser una fiesta hermosa, no saben los artistas que hay, es realmente impresionante”, aseguró.

Finalmente, destacó el rol del Municipio en la promoción cultural. “Siempre es importantísimo cuando ves municipios que apoyan el arte y la cultura. Yo he estado en grandes proyectos, y este no tiene nada que envidiarles. Todo lo contrario, es para celebrar que se apoye la cultura”, concluyó.