Hernán Piquín se suma a la Vendimia Departamental de San Rafael 2026

Una sorpresa muy importante recibieron los artistas sanrafaelinos que participarán en la Fiesta de la Vendimia Departamental 2026, el reconocido bailarín y coreógrafo Hernán Piquín será parte del equipo de la Vendimia de San Rafael.
Hernán Piquín sorprendió al elenco sanrafaelino al confirmar su participación como coreógrafo y bailarín en la fiesta departamental.
Una sorpresa muy importante recibieron los artistas sanrafaelinos que participarán en la Fiesta de la Vendimia Departamental 2026, el reconocido bailarín y coreógrafo Hernán Piquín será parte del equipo de la Vendimia de San Rafael.
El multipremiado artista llegó hasta el departamento del sur provincial y se presentó en la noche del viernes en el Polideportivo 2 donde sorprendió a todo el staff.
Allí, Piquín les confirmó a los presentes, que participará de la fiesta como coreógrafo y también será parte de un cuadro principal de baile en el acto central del próximo 24 de enero en el Chacho Santa Cruz.
La emoción se hizo sentir entre todos los artistas ya que no estaban anoticiados de la participación y visita de Piquín.
“Se enteraron que tienen de profe a Hernán Piquín y todos se emocionaron mucho, más aún cuando supieron que va a armar una coreografía”, contó el Director de Cultura, Marcelo Guajardo aunque sin “espoilear” mucho sobre lo que será la participación del bailarín en los actos vendimiales.