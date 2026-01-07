Hernán Piquín se suma a la Vendimia Departamental de San Rafael 2026

El multipremiado artista llegó hasta el departamento del sur provincial y se presentó en la noche del viernes en el Polideportivo 2 donde sorprendió a todo el staff.

Allí, Piquín les confirmó a los presentes, que participará de la fiesta como coreógrafo y también será parte de un cuadro principal de baile en el acto central del próximo 24 de enero en el Chacho Santa Cruz.

image Hernán Piquín emocionó a los artistas en el ensayo La emoción se hizo sentir entre todos los artistas ya que no estaban anoticiados de la participación y visita de Piquín.

“Se enteraron que tienen de profe a Hernán Piquín y todos se emocionaron mucho, más aún cuando supieron que va a armar una coreografía”, contó el Director de Cultura, Marcelo Guajardo aunque sin “espoilear” mucho sobre lo que será la participación del bailarín en los actos vendimiales.