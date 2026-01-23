23 de enero de 2026
Sitio Andino
Bomberos Voluntarios de Bowen abren la convocatoria para sumar nuevos aspirantes

El llamado a nuevos aspirantes está orientado a fortalecer al cuartel de General Alvear y se complementa con actividades solidarias para financiar su funcionamiento.

Foto: gentileza Facebook Bomberos Bowen
Por Sitio Andino Departamentales

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Bowen, en General Alvear, abrió desde este lunes la convocatoria para incorporar nuevos aspirantes. Además de reforzar el servicio de emergencias, la institución anunció una serie de actividades solidarias orientadas a sumar socios y recaudar fondos para afrontar los gastos de funcionamiento del cuartel.

Abren inscripciones para ser Bombero Voluntario en Bowen

“Los requisitos son ser mayores de 18 años, presentar certificado de buena conducta y comunicarse a través de nuestras redes sociales o acercarse directamente al cuartel con la documentación correspondiente”, explicó Mayra Paredes, presidenta de la comisión, en diálogo con Noticiero Andino.

La labor dentro del cuartel comienza a partir de las 18 o 19 horas e implica el cumplimiento de guardias. Paredes destacó además el perfil actual de la institución integrada en su mayoría por mujeres, con un total de diez bomberas activas. Somos mayormente mujeres en una actividad que suele asociarse a los hombres, donde generalmente hay pocas que se suman, señaló.

En relación con el inicio de las actividades, la presidenta indicó que el proceso de adaptación comenzaría en marzo, una vez finalizada la temporada de cosecha. “La idea es esperar a que termine ese período y luego organizar los horarios. Generalmente las capacitaciones se realizan los sábados por la tarde, para que durante la semana puedan trabajar”, detalló.

En paralelo a la inscripción, la comisión del cuartel lanzó una nueva campaña solidaria para sumar socios y recaudar fondos. “Iniciamos la campaña de socio voluntario, con una cuota mensual de 2.000 pesos. Además, organizamos una rifa por la vuelta a clases, con un premio de 100.000 pesos destinado a la compra de útiles escolares, agregó Paredes.

Mirá la entrevista completa:

Embed - BOMBEROS VOLUNTARIOS SE BUSCAN

