Manzano Histórico: cultura, naturaleza y recreación a una hora de la ciudad de Mendoza

Manzano Histórico en el departamento de Tunuyán.

A través del testimonio de trabajadoras del informador turístico, visitantes y emprendedores locales, el informe recorre las principales propuestas del Manzano: espacios recreativos de acceso gratuito, museos, paseos, actividades al aire libre y servicios privados.

Una alternativa cercana, accesible y con opciones para todos los bolsillos, elegida por quienes deciden disfrutar el verano sin salir de la provincia.

Manzano Histórico, en el corazón de Tunuyán Embed - Manzano Histórico: un destino increíble en la montaña, al alcance de todos ¡Mira! Donde se ubica el Manzano Histórico El Manzano Histórico se encuentra en el distrito Los Chacayes, en el departamento de Tunuyán. A su vez, está posicionado a 119 km de la Ciudad de Mendoza, lo que equivale a aproximadamente una hora y media de viaje en auto. Se puede arribar tanto por la Ruta Provincial 94 o Ruta Provincial 89. Vale destacar que es una región montañosa a 1.800 metros del nivel del mar.

Manzano Histórico Puntos de Visita del Manzano Histórico Los puntos de visita en este lugar turístico e histórico de la provincia de Mendoza son: Museo Retorno a la Patria: donde se puede encontrar toda la historia del General José de San Martín y su regreso.

Museo de Ciencias Naturales.

Monumento Retorno a la Patria.

Cuarta generación de la planta del Manzano.

Paseo gastronómico y Paseo de Artesanos.

Zonas de cabañas para hospedaje.

Camping municipales y privados.

Ingreso al arroyo Las Pircas.

Ingreso al arroyo Grande.

Centro de Salud.

Destacamento policial (las 24 horas).