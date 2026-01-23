23 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Verano en Tunuyán

Manzano Histórico: cultura, naturaleza y recreación a una hora de la ciudad de Mendoza

El Manzano Histórico en Tunuyán, ofrece espacios gratuitos, actividades recreativas y servicios privados para todas las edades y presupuestos.

Manzano Histórico en el departamento de Tunuyán.

Manzano Histórico en el departamento de Tunuyán.

A través del testimonio de trabajadoras del informador turístico, visitantes y emprendedores locales, el informe recorre las principales propuestas del Manzano: espacios recreativos de acceso gratuito, museos, paseos, actividades al aire libre y servicios privados.

Lee además
Operativo nocturno en Tunuyán para asistir a un adulto mayor durante una travesía a Chile.
Salvataje en el Valle de Uco

Rescataron a un adulto mayor en Tunuyán tras sufrir una descompensación en el Manzano Histórico
musica, naturaleza e historia: tunuyan se prepara para recibir turistas
Turismo en familia

Música, naturaleza e historia: Tunuyán se prepara para recibir turistas

Una alternativa cercana, accesible y con opciones para todos los bolsillos, elegida por quienes deciden disfrutar el verano sin salir de la provincia.

Manzano Histórico, en el corazón de Tunuyán

Embed - Manzano Histórico: un destino increíble en la montaña, al alcance de todos ¡Mira!

Donde se ubica el Manzano Histórico

El Manzano Histórico se encuentra en el distrito Los Chacayes, en el departamento de Tunuyán. A su vez, está posicionado a 119 km de la Ciudad de Mendoza, lo que equivale a aproximadamente una hora y media de viaje en auto. Se puede arribar tanto por la Ruta Provincial 94 o Ruta Provincial 89. Vale destacar que es una región montañosa a 1.800 metros del nivel del mar.

Manzano Histórico

Puntos de Visita del Manzano Histórico

Los puntos de visita en este lugar turístico e histórico de la provincia de Mendoza son:

  • Museo Retorno a la Patria: donde se puede encontrar toda la historia del General José de San Martín y su regreso.
  • Museo de Ciencias Naturales.
  • Monumento Retorno a la Patria.
  • Cuarta generación de la planta del Manzano.
  • Paseo gastronómico y Paseo de Artesanos.
  • Zonas de cabañas para hospedaje.
  • Camping municipales y privados.
  • Ingreso al arroyo Las Pircas.
  • Ingreso al arroyo Grande.
  • Centro de Salud.
  • Destacamento policial (las 24 horas).

Temas
Seguí leyendo

"Era una tragedia anunciada": el duro relato del padre de la niña fallecida en Malargüe

La Municipalidad de Mendoza vive un verano con cultura, música y teatro

Cuando el turismo responsable se apaga: la decisión que cambió el destino de Valle Hermoso

Baches, basura y obras sin terminar: San Martín, atravesado por reclamos vecinales

Fuerte tormenta afectó a San Rafael y se activó el fondo compensador para productores

Laguna de Llancanelo ingresa a una red continental de conservación ambiental

El repudio de Emir Félix a una publicación anónima contra una candidata en San Rafael

Turismo y coyuntura económica son los desafíos de Malargüe en esta temporada

LO QUE SE LEE AHORA
El auto que era conducido por el sujeto que se encuentra detenido desde el momento de la tragedia. video
A casi dos meses del fatal momento

"Era una tragedia anunciada": el duro relato del padre de la niña fallecida en Malargüe

Las Más Leídas

El auto que era conducido por el sujeto que se encuentra detenido desde el momento de la tragedia. video
A casi dos meses del fatal momento

"Era una tragedia anunciada": el duro relato del padre de la niña fallecida en Malargüe

Comenzó el masivo corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas afectadas.
Para tener en cuenta

Comenzó el masivo corte de agua en el Gran Mendoza: estas son las zonas afectadas

Cuando el turismo responsable se apaga: la decisión que cambió el destino de Valle Hermoso
Malargüe

Cuando el turismo responsable se apaga: la decisión que cambió el destino de Valle Hermoso

El diputado nacional repudió la difusión de un documento con acusaciones contra Sol Indiveri.
"Publicación falsa y cobarde"

El repudio de Emir Félix a una publicación anónima contra una candidata en San Rafael

El fenómeno afectó a varios distritos del departamento. video
Las imágenes

Fuerte tormenta afectó a San Rafael y se activó el fondo compensador para productores