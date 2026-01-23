23 de enero de 2026
Sitio Andino
Lucha Antigranizo

Supercelda en San Rafael: cómo fue el operativo aéreo que redujo el impacto del granizo

Una tormenta de alta intensidad afectó al Sur mendocino. Desde la Lucha Antigranizo destacaron que la intervención aérea permitió reducir el tamaño y la cantidad de granizo.

Los aviones de la lucha antigranizo operaron durante el jueves.

Según se informó, la tormenta afectó zonas urbanas y, en menor medida, áreas productivas como Las Paredes. Los trabajos comenzaron alrededor de las 15 del jueves en la zona de El Nihuil y se extendieron hasta altas horas de la madrugada del viernes.

La Lucha Antigranizo redujo el impacto de la tormenta en San Rafael

Uno de los momentos más críticos del operativo se dio con el abordaje de una supercelda de alta intensidad, que fue combatida con tres aviones en simultáneo, aplicando una estrategia de siembra “de base y de tope”.

El ingeniero Horacio Pessano, coordinador de la Lucha Antigranizo, explicó que durante el operativo se descargaron 200 bengalas y 400 cartuchos, con el objetivo de mitigar el desarrollo del granizo dentro de la nube.

celda granicera San Rafael 22-01-26
La supercelda de granizo que afect&oacute; a San Rafael el jueves, mitigada por el sistema de Lucha.

Fue una supercelda de alta intensidad, con granizo, lluvia y fuertes vientos”, señaló Pessano, y detalló que el sistema llegó a registrar una intensidad de 68 DBZ, el valor más alto en la escala, asociado a granizo de gran tamaño.

De acuerdo con el coordinador, el combate permitió reducir esa intensidad. “De 68 DBZ terminó en unos 60 DBZ, lo que indica precipitación de granizo de alrededor de un centímetro”, explicó. Si bien reconoció que no se pudo desarmar totalmente la tormenta, remarcó que el tamaño del granizo disminuyó de manera significativa.

“Sin los aviones, los daños hubiesen sido mayores”

Pessano subrayó la importancia del despliegue aéreo durante el evento y afirmó que “si no hubiesen estado trabajando los tres aviones, posiblemente la tormenta hubiese causado daños mayores”, tanto en zonas urbanas como productivas.

Desde la Lucha Antigranizo destacaron que este tipo de operativos permite atenuar los efectos de fenómenos extremos, especialmente en eventos de alta complejidad como las superceldas.

