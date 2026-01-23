A 90 años de la Fiesta de la Vendimia, reconocieron a los músicos que marcaron su historia

Dentro de las actividades previstas por la celebración de los 90 años de la Fiesta de la Vendimia , este viernes tuvo lugar un acto en el Teatro Independencia . Allí se distinguió a diferentes músicos que f ueron directores musicales de la fiesta nacional en el Día Nacional del Músico en la Argentina .

El Director Musical de la Vendimia es el responsable de toda la creación, selección y ejecución de la música , dirigiendo una orquesta en vivo, componiendo obras originales, eligiendo repertorios que reflejen la identidad mendocina y orquestando el sonido total del espectáculo, trabajando estrechamente con guionistas y directores para integrar la música en la narrativa del evento.

Durante años brillaron en esa función artistas de la talla de Tito Francia, Sergio Hualpa, Ricardo Marino, Alejandro Scarpetta y Damián Sánchez entre otros .

La Ley 27.106 establece el Día Nacional del Músico en la Argentina. La misma fue sancionada el 17 de diciembre de 2014 y promulgada el 20 de enero de 2015. En artículo 1 dice “Institúyase el día 23 de enero de cada año como el Día Nacional del Músico, en conmemoración al natalicio del talentoso compositor e intérprete musical, Luis Alberto Spinetta”.

image

La música, protagonista de la Fiesta de la Vendimia

En el acto, el subsecretario de Cultura destacó: “Estamos conmemorando el Día Nacional del Músico y, en el marco de esta celebración, desde hace varios meses venimos trabajando en el reconocimiento a distintos referentes de la cultura de Mendoza que han tenido una fuerte presencia en la Fiesta Nacional de la Vendimia. En el caso de la música. La incorporación de la música en vivo en la Vendimia modificó la forma de pensar los nuevos lenguajes”.

Y agregó: “La música en vivo en la Fiesta Nacional de la Vendimia se ha convertido en protagonista en los últimos años, no solo por su importancia artística, sino porque ha sido un gran acierto incorporarla como un lenguaje fundamental dentro de la Fiesta”.

En tanto, el músico Daniel Talquenca indicó: «El estar presente en los 90 años de la fiesta mayor nuestra y que haya podido musicalizar algunas, es algo tan maravilloso porque esta provincia que es un jardín sobre la piedra, porque está hecho así, tiene una mística que sin duda alguna es una bendición. Sí, es la palabra necesaria”.

En cuanto a lo personal, sobre el reconocimiento recibido, valoró: “Es una caricia para el alma, sin duda alguna. Que le hagan a uno un cariño así, de esta manera, es algo muy importante. Estoy muy agradecido”.

image

Reconocimiento Delia Larrive Escudero

Para honrar a los hacedores culturales, directores y protagonistas que, con su compromiso, mantienen viva esta emblemática celebración, se creó una Mención Especial que trasciende lo simbólico y se convierte en un acto de responsabilidad y esperanza.

Este reconocimiento es un símbolo tangible del cuidado que debemos tener por nuestro entorno, uniendo el arte con la sostenibilidad y las industrias creativas. Construido con materiales reciclados tecnológicos y biomateriales regenerados a partir de los desechos de la industria vitivinícola y de vasijas en desuso, este galardón representa la transformación y el renacer constante, tal como lo hace la vid año tras año.

La imagen que ilustra es la de Delia Larrive Escudero, la primera reina de la Vendimia, quien encarna el espíritu pionero y la raíz profunda de nuestra tradición. Ella simboliza el inicio de un legado cultural que hoy, tras nueve décadas, sigue inspirándonos a cuidar nuestra herencia con creatividad y compromiso hacia el futuro.

Los emprendimientos "hacedores" de la mención son: Bioeleven: biomateriales con residuos industriales, Verna: diseño sustentable y Más que maderas: diseño en maderas recicladas.