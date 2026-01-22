El Teatro Independencia homenajeará a músicos de la Fiesta de la Vendimia

Reconocimiento a los músicos de la Fiesta de la Vendimia.

La norma fue sancionada el 17 de diciembre de 2014 y promulgada el 20 de enero de 2015. En el artículo 1, dice: “Institúyase el día 23 de enero de cada año como el Día Nacional del Músico, en conmemoración del natalicio del talentoso compositor e intérprete musical Luis Alberto Spinetta”.

image 90 años de la Fiesta de la Vendimia En 2026, la Fiesta Nacional de la Vendimia celebra sus 90 años de vida y muchas personas e instituciones han colaborado para convertirla en la fiesta máxima de los mendocinos. Por tal motivo y, en el marco de esa celebración y en el Día Nacional del Músico en la Argentina, se reconocerá a directores musicales de diferentes ediciones de Vendimia.

El director musical de la Vendimia es el responsable de toda la creación, selección y ejecución de la música, dirigiendo una orquesta en vivo, componiendo obras originales, eligiendo repertorios que reflejen la identidad mendocina y orquestando el sonido total del espectáculo, trabajando estrechamente con guionistas y directores para integrar la música en la narrativa del evento.

Desde 2008, la Fiesta Nacional de la Vendimia 2008 tiene toda su música en vivo, con una orquesta formidable especialmente ensamblada para la ocasión y con meses de ensayos. En aquella recordada ocasión, Mercedes Sosa cantó en vivo Nacida del río y la tierra. La cita será este viernes 23 de enero, a las 12.30, en el Teatro Independencia, Chile y Espejo, Ciudad.