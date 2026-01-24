Día Internacional de la Educación: por qué se celebra hoy, 24 de enero Gobierno de Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad







Cada 24 de enero se conmemora el Día Internacional de la Educación, una fecha que pone en primer plano el valor de la enseñanza como motor de desarrollo social. La educación es un derecho humano fundamental y una herramienta clave para que niños, niñas y jóvenes puedan construir un futuro con más oportunidades.

24 de enero: por qué se celebra el Día Internacional de la Educación La efeméride fue proclamada en 2018 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de reconocer el papel central que cumple la educación en la promoción de la paz, el desarrollo sostenible y la inclusión social. Desde entonces, la fecha invita a reflexionar sobre su impacto en las sociedades de todo el mundo.

El principal objetivo del Día Internacional de la Educación es reforzar el compromiso global con una enseñanza inclusiva, equitativa y de calidad. En ese marco, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 establece la meta de garantizar el acceso universal a la educación primaria y secundaria gratuita, además de promover la igualdad de oportunidades en la formación profesional y superior hacia 2030.

Durante esta jornada, organismos internacionales, gobiernos, instituciones educativas y organizaciones sociales impulsan campañas de concientización, actividades pedagógicas, debates y eventos públicos. Estas iniciativas buscan visibilizar los desafíos pendientes, destacar buenas prácticas y reafirmar la educación como un bien público y una responsabilidad colectiva.

10 frases para recordar el Día Internacional de la Educación La más importante parte de la educación, como la de cualquier otra disciplina moral, es engendrar la felicidad. William Godwin El espíritu de la educación es el conocimiento, no de los hechos, sino de los valores. William Ralph Inge Que se eduque a los hijos del labrador y del barrendero como a los del más rico hacendado. José María Morelos y Pavón El hombre debe educarse para el bien. esta educación y las doctrinas que en ella se inspiran constituyen la moral o la ética. Alfonso Reyes Un sistema escolar que no tenga a los padre con conocimiento es igual a una cubeta con un agujero en el fondo. Jesse Jackson No se puede enseñar a leer sin dar qué leer. José Vasconcelos Hay muchos que estudian para ignorar. Sor Juana Inés de la Cruz El orden intelectual que la educación debe establecer es la llave del orden social y moral que tanto hemos menester. Gabino Barreda Es posible educar niños al por mayor; la escuela no puede ser el sustituto de la educación individual. Alexis Carrel La libertad de enseñanza es una consecuencia de la libertad de trabajo. Luis Cabrera Fuente: ONU

Compartí la nota:







