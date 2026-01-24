24 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
El clima

Tormentas fuertes y granizo: el pronóstico para este sábado 24 en Mendoza

Se espera un sábado caluroso e inestable, con tormentas, posible granizo y precipitaciones que podrían extenderse hasta pasada la medianoche. Qué dice el pronóstico extendido.

Se esperan más tormentas este sábado en Mendoza.

Se esperan más tormentas este sábado en Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este sábado 24 de enero una jornada calurosa e inestable, con nubosidad variable y —tal como ocurrió el viernestormentas de intensidad moderada a partir de la tarde, algunas de las cuales podrían intensificarse con el correr de las horas.

Durante la mañana, el tiempo se presentará algo inestable en sectores del Valle de Uco y el oeste del Gran Mendoza, aunque estas condiciones mejorarán rápidamente. Sin embargo, la situación volverá a complicarse desde la tarde, con el desarrollo de tormentas generalizadas.

Lee además
Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas.
Balance

Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas
La magnitud del granizo que precipitó en el Valle de Uco.
Mirá los videos

El granizo llegó al Valle de Uco y al Sur provincial: ¿Siguen las tormentas el fin de semana?

Tormentas y granizo este sábado en Mendoza: a qué zonas afectará

De acuerdo con el informe oficial, el día comenzará con nubosidad variable, con algo de inestabilidad temprana hasta las 8 en el Valle de Uco y el oeste del Gran Mendoza. Luego se espera un período de cielo despejado, previo a la reactivación de la convección.

Desde las 15, comenzará nuevamente el desarrollo convectivo en el oeste del Valle de Uco, el Gran Mendoza y la zona Sur, con tormentas que ganarán intensidad con el avance de la tarde y se extenderán a todo el Valle de Uco, Sur provincial y Gran Mendoza.

No se descarta la caída de granizo, principalmente en el oeste y noroeste del Gran Mendoza y en la zona Sur. Hacia las 21, las tormentas podrían avanzar hacia la zona Este, prolongándose hasta pasada la medianoche en ese sector y en el Gran Mendoza.

En cuanto al viento, se espera circulación leve en toda la provincia entre las 14 y las 22, con vientos moderados del sudeste asociados a la inestabilidad.

En alta montaña y precordillera, el día comenzará con poca nubosidad, pero hacia la tarde y noche se espera nubosidad variable, con precipitaciones aisladas y condiciones algo ventosas.

La temperatura mínima será de 17°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia rondará los 21°C. La máxima promedio rondará los 33ºC (picos de 35ºC en algunas zonas).

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Domingo 25 de enero: jornada muy inestable, con tormentas de intensidad moderada a severa, algunas con granizo, y vientos fuertes. Desde las 18, se espera circulación del oeste con velocidades de 40 a 45 km/h, afectando el Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Sur. Entre las 21 y 22, el viento rotará al sur, manteniendo su intensidad y alcanzando la zona Este, San Rafael y General Alvear. Las tormentas más intensas se darán desde las 18 en la franja oeste, desplazándose luego hacia el Este, donde la inestabilidad persistirá hasta la madrugada del lunes. Máxima: 31°C | Mínima: 16–21°C (según zona).
  • Lunes 26 de enero: parcialmente nublado, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Máxima: 33°C | Mínima: 23°C.
  • Martes 27 de enero: jornada calurosa, con nubosidad variable y vientos leves del noreste. Se prevén tormentas aisladas hacia la noche. Máxima: 35°C | Mínima: 20°C.
  • Miércoles 28 de enero: continuará el calor, con cielo variable, vientos leves del este y tormentas aisladas nocturnas. Máxima: 35°C | Mínima: 21°C.
Temas
Seguí leyendo

Continúa el calor y las tormentas en Mendoza: el pronóstico del tiempo para este viernes

Mitos y verdades: ¿qué hay de cierto en "lo que mata es la humedad"?

Sigue el calor y habrá tormentas: el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza

Calor intenso y tormentas con granizo: el tiempo para este miércoles en Mendoza

Sigue el calor: qué dice el pronóstico del tiempo para este martes 20 de enero en Mendoza

Tras el domingo fresco, vuelve el calor: el pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza

Baja la temperatura: el pronóstico del tiempo en Mendoza para este domingo 18 de enero

Rige una alerta amarilla por tormentas y granizo este sábado en Mendoza: a qué zonas afectará

LO QUE SE LEE AHORA
Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas.
Balance

Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas

Las Más Leídas

El auto que era conducido por el sujeto que se encuentra detenido desde el momento de la tragedia. video
A casi dos meses del fatal momento

"Era una tragedia anunciada": el duro relato del padre del corazón de la niña fallecida en Malargüe

Tensión en Godoy Cruz: una policía se atrincheró en una estación de servicio
En la tarde

Una policía se atrincheró en una estación de servicio de Godoy Cruz y fue reducida tras varias horas

Una famosa actriz habría acelerado la separación entre Facundo Arana y María Susini video
¿Fin del amor o escándalo?

Una famosa actriz habría acelerado la separación entre Facundo Arana y María Susini

Fuerte temporal con lluvia y granizo afectó a algunas localidades de Mendoza.
Fotos y videos

Las impresionantes imágenes de la tormenta en Uspallata: granizo y "un río" en un barrio

Virginia Gómez Coronel, la reina que honra su historia y el alma de la Vendimia. video
El Back de Vendimia 2026

Virginia Gómez Coronel, la reina que sanó sus heridas para brillar en Vendimia