Tormentas fuertes y granizo: el pronóstico para este sábado 24 en Mendoza

El pronóstico deltiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este sábado 24 de enero una jornada calurosa e inestable, con nubosidad variable y —tal como ocurrió el viernes — tormentas de intensidad moderada a partir de la tarde, algunas de las cuales podrían intensificarse con el correr de las horas.
Durante la mañana, el tiempo se presentará algo inestable en sectores del Valle de Uco y el oeste del Gran Mendoza, aunque estas condiciones mejorarán rápidamente. Sin embargo, la situación volverá a complicarse desde la tarde, con el desarrollo de tormentas generalizadas.
Tormentas y granizo este sábado en Mendoza: a qué zonas afectará
De acuerdo con el informe oficial, el día comenzará con nubosidad variable, con algo de inestabilidad temprana hasta las 8 en el Valle de Uco y el oeste del Gran Mendoza. Luego se espera un período de cielo despejado, previo a la reactivación de la convección.
Desde las 15, comenzará nuevamente el desarrollo convectivo en el oeste del Valle de Uco, el Gran Mendoza y la zona Sur, con tormentas que ganarán intensidad con el avance de la tarde y se extenderán a todo el Valle de Uco, Sur provincial y Gran Mendoza.
No se descarta la caída de granizo, principalmente en el oeste y noroeste del Gran Mendoza y en la zona Sur. Hacia las 21, las tormentas podrían avanzar hacia la zona Este, prolongándose hasta pasada la medianoche en ese sector y en el Gran Mendoza.
En cuanto al viento, se espera circulación leve en toda la provincia entre las 14 y las 22, con vientos moderados del sudeste asociados a la inestabilidad.
En alta montaña y precordillera, el día comenzará con poca nubosidad, pero hacia la tarde y noche se espera nubosidad variable, con precipitaciones aisladas y condiciones algo ventosas.
La temperatura mínima será de 17°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia rondará los 21°C. La máxima promedio rondará los 33ºC (picos de 35ºC en algunas zonas).
El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza
Domingo 25 de enero: jornada muy inestable, con tormentas de intensidad moderada a severa, algunas con granizo, y vientos fuertes. Desde las 18, se espera circulación del oeste con velocidades de 40 a 45 km/h, afectando el Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Sur. Entre las 21 y 22, el viento rotará al sur, manteniendo su intensidad y alcanzando la zona Este, San Rafael y General Alvear. Las tormentas más intensas se darán desde las 18 en la franja oeste, desplazándose luego hacia el Este, donde la inestabilidad persistirá hasta la madrugada del lunes. Máxima: 31°C | Mínima: 16–21°C (según zona).
Lunes 26 de enero:parcialmente nublado, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Máxima: 33°C | Mínima: 23°C.
Martes 27 de enero: jornada calurosa, con nubosidad variable y vientos leves del noreste. Se prevén tormentas aisladas hacia la noche. Máxima: 35°C | Mínima: 20°C.
Miércoles 28 de enero: continuará el calor, con cielo variable, vientos leves del este y tormentas aisladas nocturnas. Máxima: 35°C | Mínima: 21°C.