Tormentas fuertes y granizo: el pronóstico para este sábado 24 en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este sábado 24 de enero una jornada calurosa e inestable , con nubosidad variable y — tal como ocurrió el viernes — tormentas de intensidad moderada a partir de la tarde , algunas de las cuales podrían intensificarse con el correr de las horas.

Durante la mañana, el tiempo se presentará algo inestable en sectores del Valle de Uco y el oeste del Gran Mendoza , aunque estas condiciones mejorarán rápidamente. Sin embargo, la situación volverá a complicarse desde la tarde, con el desarrollo de tormentas generalizadas .

De acuerdo con el informe oficial, el día comenzará con nubosidad variable , con algo de inestabilidad temprana hasta las 8 en el Valle de Uco y el oeste del Gran Mendoza . Luego se espera un período de cielo despejado , previo a la reactivación de la convección.

Desde las 15 , comenzará nuevamente el desarrollo convectivo en el oeste del Valle de Uco, el Gran Mendoza y la zona Sur , con tormentas que ganarán intensidad con el avance de la tarde y se extenderán a todo el Valle de Uco, Sur provincial y Gran Mendoza .

No se descarta la caída de granizo, principalmente en el oeste y noroeste del Gran Mendoza y en la zona Sur. Hacia las 21, las tormentas podrían avanzar hacia la zona Este, prolongándose hasta pasada la medianoche en ese sector y en el Gran Mendoza.

En cuanto al viento, se espera circulación leve en toda la provincia entre las 14 y las 22, con vientos moderados del sudeste asociados a la inestabilidad.

En alta montaña y precordillera, el día comenzará con poca nubosidad, pero hacia la tarde y noche se espera nubosidad variable, con precipitaciones aisladas y condiciones algo ventosas.

La temperatura mínima será de 17°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia rondará los 21°C. La máxima promedio rondará los 33ºC (picos de 35ºC en algunas zonas).

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza