Una famosa actriz habría acelerado la separación entre Facundo Arana y María Susini

Por Analía Martín







La separación definitiva entre Facundo Arana y María Susini sacudió al mundo del espectáculo tras casi dos décadas de amor. Aunque intentaron mostrar un final amistoso, en las últimas horas cobró fuerza la versión de una tercera en discordia. Los rumores apuntan a una famosa actriz que habría detonado la ruptura de la pareja.

La información fue confirmada en el programa LAM, donde el panelista Pepe Ochoa aseguró que "el amor se terminó" y que la decisión ya estaría tomada, a pesar de que ambos se encuentran actualmente en Mar del Plata. Si bien la versión oficial intenta mostrar una ruptura prolija y "sin escándalos" por el bien de sus tres hijos —India, Yaco y Moro—, el hermetismo de los protagonistas no hizo más que alimentar las sospechas.

Embed ¿Una tercera en discordia? Aquí es donde la trama se complica. A pesar de los esfuerzos por vender una separación amistosa ("se llevan bárbaro", dicen desde el entorno), en los pasillos de los canales y en las redes sociales comenzó a circular con fuerza la versión de una tercera en discordia.

Los rumores apuntan directamente a una famosa actriz con la que Arana habría compartido elenco en el pasado. Aunque el nombre se mantiene bajo siete llaves por cuestiones legales, las especulaciones sobre un reencuentro amoroso o un "viejo amor" que volvió a encenderse son cada vez más fuertes, contradiciendo la teoría del simple "desgaste" de la pareja. Muchos recuerdan que la sombra de los celos siempre rondó al galán, y esta vez, el río parece sonar con piedras reales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por America TV (@americatv) Un amor que nació volando Para entender el impacto de este final, hay que recordar cómo empezó todo. La historia de ellos parece sacada de una película: El primer encuentro: Se conocieron en 2007. Él venía de una separación dolorosa con Isabel Macedo.

Se conocieron en 2007. Él venía de una separación dolorosa con Isabel Macedo. El accidente: En una de sus primeras citas, María llegó tarde y con la mano lastimada por una caída en patines. Facundo la curó y, al ver que ella no lloraba y sonreía, se enamoró perdidamente. "Quiero morir al lado tuyo", le dijo ese mismo día.

En una de sus primeras citas, María llegó tarde y con la mano lastimada por una caída en patines. Facundo la curó y, al ver que ella no lloraba y sonreía, se enamoró perdidamente. "Quiero morir al lado tuyo", le dijo ese mismo día. La adrenalina: Su primera cita oficial fue lanzarse en paracaídas, sellando su amor en el aire.

Su primera cita oficial fue lanzarse en paracaídas, sellando su amor en el aire. La propuesta: Años después, él le pidió matrimonio en la cima del Everest (o al menos lo intentó, ya que un edema lo frenó, pero la intención quedó grabada a fuego). Hoy, aquel amor de película enfrenta su capítulo más oscuro. Mientras ellos intentan mantener las formas en "La Feliz", la sombra de una infidelidad amenaza con transformar la tristeza en un escándalo mediático.

