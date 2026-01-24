24 de enero de 2026
Malargüe será paso clave de la caravana internacional de mujeres moteras

Un grupo de Women Riders World Relay ingresará al país por Paso Pehuenche y recorrerá rutas del Sur mendocino desde febrero.

(Foto gentileza).

 Por Claudio Altamirano

Malargüe será uno de los puntos clave del paso del Women Riders World Relay (WRWR), una caravana internacional de mujeres motociclistas que arribaran a la provincia a partir del 6 de febrero. La iniciativa busca visibilizar el rol femenino en el motociclismo y fortalecer la camaradería y la acción solidaria.

Malargüe volverá a ser escenario de un evento de proyección internacional, cuando forme parte del recorrido del Women Riders World Relay (WRWR), una caravana mundial integrada por mujeres motociclistas que promueve la visibilidad femenina en esta actividad y la ruptura de estereotipos históricamente asociados al rubro.

Así lo confirmó Marcela Terson, integrante de la Agrupación Moteros Independientes, quien realizó un balance positivo del reciente encuentro motero desarrollado el pasado fin de semana en Malargüe y anticipó el arribo de decenas de motociclistas provenientes de distintos puntos. Según explicó, el ingreso al país se concretará desde Chile por el Paso Pehuenche, mientras que otros grupos lo harán desde la región patagónica.

Embed - MALARGUE: MOTO ENCUENTRO

Motociclismo femenino por rutas de Mendoza

El itinerario previsto para el Sur de Mendoza continuará el 7 de febrero, cuando las motociclistas unan Malargüe con San Rafael, para luego avanzar por los departamentos de San Carlos, Tunuyán, Luján de Cuyo, Godoy Cruz y San Martín. A partir del 9 de febrero, parte de las agrupaciones regresará hacia Chile, mientras que otras continuarán su travesía por Ruta Nacional 40 en dirección a la provincia de San Juan.

Women Riders World Relay es una iniciativa global que busca dar visibilidad a las mujeres moteras en todo el mundo, promoviendo la igualdad de participación y el reconocimiento de su rol dentro del motociclismo. Además de las travesías, las integrantes del WRWR desarrollan acciones solidarias, encuentros comunitarios y actividades de integración en cada uno de los destinos que visitan.

WhatsApp Image 2026-01-24 at 09.53.15

En este contexto, Adriana Cuartara destacó que el Encuentro Motero que finalizó el pasado 18 de enero en Malargüe permitió impulsar la creación de una nueva agrupación local denominada Guardianes del Camino. El grupo está integrado por mujeres que reafirman su espacio en el motociclismo local, tanto en ámbitos recreativos y deportivos como en travesías que asumen esta actividad como un verdadero estilo de vida.

Cuartara subrayó además el acompañamiento y el impulso brindado por los moteros Marcela Terson y Jorge Torres, quienes contribuyeron a fortalecer esta propuesta basada en la camaradería, el respeto y la pasión por las dos ruedas.

