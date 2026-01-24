24 de enero de 2026
{}
El poder de la ciruela: por qué una porción diaria puede transformar tu salud ósea y digestiva

Un estudio en el Journal of Medicinal Food destaca que la ciruela previene la osteoporosis. Sumar este alimento a la dieta mejora el corazón y los huesos.

El poder de la ciruela: por qué una porción diaria puede transformar tu salud ósea y digestiva

El poder de la ciruela: por qué una porción diaria puede transformar tu salud ósea y digestiva

 Por Analía Martín

El consumo habitual de la ciruela, especialmente en su versión desecada, se consolidó como un aliado fundamental para el bienestar integral del organismo. Recientes investigaciones científicas respaldan sus efectos positivos en la salud de los huesos y el sistema digestivo. Incorporar una ración diaria de este fruto puede generar cambios significativos y duraderos en la calidad de vida.

La información que sustenta estos beneficios proviene de una fuente de altísimo prestigio académico: el Journal of Medicinal Food. Para quienes no están familiarizados con el ámbito científico, se trata de una revista médica revisada por pares que se especializa en investigar cómo los alimentos y sus componentes específicos pueden prevenir o tratar diversas afecciones. Sus estudios son rigurosos y sirven de guía para nutricionistas y médicos a nivel global, dándole un respaldo científico sólido a lo que comúnmente consideramos simples remedios naturales.

ciruelas y una mitad de ciruela, jardinería
Ciruela | Grandes beneficios en la salud de los huesos y el sistema digestivo.

Ciruela | Grandes beneficios en la salud de los huesos y el sistema digestivo.

Uno de los hallazgos más relevantes publicados recientemente tiene que ver con la salud ósea. El estudio demuestra que la versión desecada es particularmente efectiva para mitigar la pérdida de densidad mineral en los huesos, algo vital para personas con riesgo de osteoporosis. Gracias a su combinación de boro, potasio y vitamina K, este fruto ayuda a fortalecer la estructura ósea de una manera natural y accesible, actuando como un protector celular ante el paso del tiempo.

Beneficios comprobados de la ciruela

Más allá de los huesos, este superalimento actúa de forma integral en el cuerpo. Su alto contenido de fibra es mundialmente conocido por mejorar el tránsito intestinal, pero la ciencia ahora pone el foco en su capacidad antioxidante. Los polifenoles presentes en la fruta combaten el estrés oxidativo, reduciendo la inflamación crónica que suele ser la antesala de diversas enfermedades cardiovasculares.

Al incorporar este hábito a la dieta, el cuerpo experimenta una serie de mejoras notables:

  • Regulación del azúcar en sangre gracias a su bajo índice glucémico.
  • Efecto saciante que colabora de forma directa en el control del peso corporal.
  • Aporte de hierro, ideal para combatir estados de fatiga o anemia.
  • Protección del sistema inmunológico por su alto contenido de vitaminas del complejo B.
ciruela disecada
Una ración de ciruela en tu diaria diaria mejora tu salud

Una ración de ciruela en tu diaria diaria mejora tu salud

El impacto de la ciruela en la salud cardíaca

Otro punto fuerte del informe del Journal of Medicinal Food destaca cómo la fruta ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL, conocido popularmente como el colesterol "malo". Al favorecer una correcta digestión y aportar fibra soluble, el fruto evita la absorción de grasas innecesarias en el torrente sanguíneo, protegiendo así las arterias y el corazón.

La fibra soluble de este fruto ayuda a retrasar la absorción de glucosa. Esto es fundamental para evitar picos de insulina, convirtiéndola en una opción inteligente para quienes buscan cuidar su metabolismo sin renunciar a algo dulce. En definitiva, la ciencia respalda lo que la sabiduría popular ya sospechaba: no se trata solo de un snack, sino de una herramienta terapéutica que puede evitar patologías graves.

