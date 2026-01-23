Avanza la apertura del mercado chino para la ciruela del Sur mendocino

Importante encuentro en el Sur para evaluar el ingreso de la ciruela mendocina al mercado chino.

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado , y la presidenta de ProMendoza , Patricia Giménez , encabezaron en San Rafael una reunión de trabajo con empresarios, productores y exportadores del Sur provincial , con el foco puesto en el avance del protocolo fitosanitario que permitirá exportar fruta de carozo en fresco al mercado chino , especialmente ciruela .

El encuentro se realizó en la Cámara de Comercio de San Rafael y contó con la participación de referentes de cámaras empresarias de San Rafael, General Alvear y Malargüe , además de representantes del sector agroindustrial, quienes intercambiaron opiniones sobre la coyuntura productiva, los desafíos del sector y las oportunidades que se abren a partir de nuevos mercados internacionales .

Repercusión local El impacto del acuerdo Mercosur-UE en los productos que exporta Mendoza: cuánto y cómo bajan los aranceles

Durante la reunión, Casado destacó el trabajo articulado entre el Estado y el sector privado para fortalecer la producción local y subrayó la importancia de la ciruela en la matriz productiva del Sur .

“ Para el sur mendocino, la ciruela es nuestro principal caballito de batalla en cuanto a producción y somos ejemplo para el resto de los productos que salen de Mendoza ”, afirmó la vicegobernadora, al tiempo que remarcó que se trata de un mercado dinámico, impulsado por el sector privado, pero que requiere del acompañamiento del Estado .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hebesil/status/2014845637867540773&partner=&hide_thread=false Hoy estuve en San Rafael reunida con empresarios del sector productivo y exportador del sur mendocino, junto a la titular de @promendoza, @PGimenezDC. Hablamos de un tema muy esperado, el avance del protocolo fitosanitario que va a permitir exportar fruta de carozo fresca a… pic.twitter.com/30EiKESeIb — Hebe Casado (@hebesil) January 23, 2026

En ese sentido, sostuvo que se están generando condiciones favorables para la apertura de mercados históricamente cerrados, tanto por la posibilidad de avanzar con China como por el impacto que podría tener el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. “Son diferenciaciones arancelarias que durante mucho tiempo perjudicaron a la producción argentina”, señaló.

Embed - MIRANDO ASIA: REUNIÓN CON EMPRESARIOS DEL SUR

Por su parte, la titular de ProMendoza, Patricia Giménez, explicó que el objetivo del encuentro fue compartir la agenda exportadora prevista para este año y escuchar las demandas del sector para proyectar acciones hacia 2026.

Giménez puso especial énfasis en el avance del protocolo sanitario con China. “Hace un año, un año y medio, nos juntamos aquí y nos planteaban la necesidad del protocolo para la fruta hacia China. Hoy podemos decir que se ha encaminado, con la visita de técnicos chinos a la Argentina”, señaló.

Si bien los especialistas no recorrieron San Rafael ni General Alvear, explicó que el protocolo tendrá validez para toda la República Argentina, ya que las inspecciones se realizaron en distintas cabeceras provinciales, en coordinación con el Senasa y sus pares chinos.

Hebe Casado, Patricia Gutiérrez 23-01-26 Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

“Cuando esté aprobado, se abrirán nuevas oportunidades para la ciruela y el durazno. A partir de ahí, todo lo demás es comercialización, un trabajo que tenemos que hacer los empresarios junto a ProMendoza”, remarcó.

Además, destacó el potencial del mercado chino, que no solo incrementó su superficie cultivada, sino que promueve el consumo de ciruela fresca y seca por sus beneficios para la salud, lo que representa una oportunidad concreta para Mendoza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PGimenezDC/status/2014846086662303917&partner=&hide_thread=false Con @hebesil nos reunimos en San Rafael con empresarios del sector productivo y exportador. Conversamos sobre el avance del protocolo fitosanitario que permitirá exportar frutos de carozo al mercado chino, entre otros acuerdos que beneficiarán al sector https://t.co/3dLEpnv8PD pic.twitter.com/0QHgKNtSZF — Patricia Giménez (@PGimenezDC) January 23, 2026

El rol del sector exportador y la mirada empresaria

El presidente del Clúster y del Comité de Exportadores de Ciruelas (CECIM), Lucio Álvarez, valoró el avance de las gestiones y el impacto que podría tener para la economía regional.

“Para San Rafael y para todo el sector de la ciruela es muy importante la aprobación de los protocolos, tanto para fruta fresca como para fruta seca”, afirmó, y precisó que el protocolo de fruta seca está prácticamente a la firma, luego de que la comitiva china se fuera “muy conforme” con la visita realizada.

Lucio Álvarez apertura mercado Chino ciruelas, 23-01-26 Lucio Álvarez, presidente del Clúster y del Comité de Exportadores de Ciruelas (CECIM). Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Álvarez destacó que la ciruela argentina es muy bien valorada en el exterior, por su dulzura y características diferenciales frente a otros países productores. “Mientras más vayamos abriendo mercados, bajando aranceles y mejorando la producción, la ciruela va a ser un motor dentro de la provincia”, sostuvo.

En ese marco, señaló que Brasil concentra cerca del 40% de las exportaciones, pero que también hay presencia en España, Europa y Medio Oriente, y remarcó la necesidad de seguir ampliando la matriz de destinos. En ese sentido, adelantó que el sector trabaja junto a ProMendoza para participar en una misión comercial a la India, un mercado que consideran estratégico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/camarasanrafael/status/2014837803016728967&partner=&hide_thread=false Protocolo fitosanitario para exportar fruta de carozo en fresco a China, en un encuentro con ProMendoza, el Clúster de Ciruela Industria de Mendoza, el Comité de Exportadores de Ciruela de Mendoza (CECIM), la Cámara de Comercio de General Alvear y empresarios del sector. pic.twitter.com/9SqavWltmm — Cámara San Rafael (@camarasanrafael) January 23, 2026

Apertura de mercados y agenda internacional

Casado también se refirió a los avances en la relación con otros países, como India, con quien Mendoza consolidó vínculos a partir del trabajo conjunto en protocolos aduaneros, y Chile, que manifestó interés en mejorar pasos estratégicos como Pehuenche y avanzar en el proyecto del Paso Las Leñas, con una mirada de integración regional.

En ese contexto, las autoridades y empresarios coincidieron en que el avance del protocolo con China representa un paso clave para el Sur mendocino y para la diversificación de las exportaciones provinciales, en un escenario donde la articulación entre el sector público y privado aparece como un factor central para sostener el crecimiento productivo.