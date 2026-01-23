23 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
MOVILIDAD JUBILATORIA

ANSES confirmó el aumento de jubilaciones para febrero de 2026: los nuevos montos

Los jubilados que perciben el haber mínimo recibirán un aumento correspondiente al IPC de diciembre de 2025. Cómo queda el bono y el monto total a cobrar.

Por Sitio Andino Economía

Cada mes las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales se actualizan según el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC. En enero se dio a conocer el dato más reciente, que fue de 2,84%, porcentaje que se aplicará como aumento en febrero, con dos meses de rezago.

Este incremento se traslada de manera automática a todas las prestaciones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El esquema responde al mecanismo de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que reemplazó el sistema de actualización trimestral vigente hasta entonces.

A este monto se suma el bono de $70.000, por lo que el ingreso total para quienes perciben el haber mínimo alcanzará los $429.219,42, consolidando así el nuevo piso de ingresos previsionales.

El aumento del 2,84% también impactará en las pensiones no contributivas (PNC), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las distintas asignaciones familiares y universales que administra la Anses.

En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el monto ascenderá a $129.082,71, mientras que la Asignación por Embarazo (AUE) se ubicará en $121.818,42. De este último valor, el 80% se paga mensualmente, y el 20% restante se liquida una vez al año tras la presentación de las libretas.

Por su parte, la AUH por Discapacidad llegará a $420.312,22, mientras que la Asignación Familiar por Hijo, correspondiente al primer rango de ingresos, se fijará en $64.547,52.

Cuadro completo de valores de Anses en febrero 2026

  • Jubilación mínima: $359.219,42
  • Jubilación mínima con bono: $429.219,42
  • PUAM: $287.375,54
  • PUAM con bono: $357.375,54
  • Pensiones no contributivas: $251.453,59
  • Pensiones no contributivas con bono: $321.453,59
  • Pensión Madre de 7 Hijos: $359.219,42
  • Pensión Madre de 7 hijos con bono: $429.219,42
  • AUH: $129.082,71
  • AUH con Discapacidad: $420.312,22
  • Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $64.547,52
  • Asignación por Embarazo (AUE): $121.818,42
