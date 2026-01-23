ANSES confirmó el aumento de jubilaciones para febrero de 2026: los nuevos montos

Cada mes las jubilaciones , pensiones y asignaciones sociales se actualizan según el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC. En enero se dio a conocer el dato más reciente, que fue de 2,84% , porcentaje que se aplicará como aumento en febrero, con dos meses de rezago .

Este incremento se traslada de manera automática a todas las prestaciones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) . El esquema responde al mecanismo de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que reemplazó el sistema de actualización trimestral vigente hasta entonces.

En este contexto, y con un cronograma de pagos escalonado según la terminación del DNI , la jubilación mínima en febrero será de $359.219,42 , lo que implica un aumento de $9.817,84 respecto de enero de 2026, cuando el haber fue de $349.401,58 .

A este monto se suma el bono de $70.000, por lo que el ingreso total para quienes perciben el haber mínimo alcanzará los $429.219,42, consolidando así el nuevo piso de ingresos previsionales.

El aumento del 2,84% también impactará en las pensiones no contributivas (PNC), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las distintas asignaciones familiares y universales que administra la Anses.

En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el monto ascenderá a $129.082,71, mientras que la Asignación por Embarazo (AUE) se ubicará en $121.818,42. De este último valor, el 80% se paga mensualmente, y el 20% restante se liquida una vez al año tras la presentación de las libretas.

Por su parte, la AUH por Discapacidad llegará a $420.312,22, mientras que la Asignación Familiar por Hijo, correspondiente al primer rango de ingresos, se fijará en $64.547,52.

Cuadro completo de valores de Anses en febrero 2026