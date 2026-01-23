ANSES confirmó el aumento de jubilaciones para febrero de 2026: los nuevos montos

Cada mes las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales se actualizan según el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC. En enero se dio a conocer el dato más reciente, que fue de 2,84%, porcentaje que se aplicará como aumento en febrero, condos meses de rezago.
Este incremento se traslada de manera automática a todas las prestaciones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El esquema responde al mecanismo de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que reemplazó el sistema de actualización trimestral vigente hasta entonces.
A este monto se suma el bono de $70.000, por lo que el ingreso total para quienes perciben el haber mínimo alcanzará los $429.219,42, consolidando así el nuevo piso de ingresos previsionales.
El aumento del 2,84% también impactará en las pensiones no contributivas (PNC), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las distintas asignaciones familiares y universales que administra la Anses.
En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el monto ascenderá a $129.082,71, mientras que la Asignación por Embarazo (AUE) se ubicará en $121.818,42. De este último valor, el 80% se paga mensualmente, y el 20% restante se liquida una vez al año tras la presentación de las libretas.
Por su parte, la AUH por Discapacidad llegará a $420.312,22, mientras que la Asignación Familiar por Hijo, correspondiente al primer rango de ingresos, se fijará en $64.547,52.
Cuadro completo de valores de Anses en febrero 2026
Jubilación mínima: $359.219,42
Jubilación mínima con bono: $429.219,42
PUAM: $287.375,54
PUAM con bono: $357.375,54
Pensiones no contributivas: $251.453,59
Pensiones no contributivascon bono: $321.453,59
Pensión Madre de 7 Hijos: $359.219,42
Pensión Madre de 7 hijos con bono: $429.219,42
AUH: $129.082,71
AUH con Discapacidad: $420.312,22
Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $64.547,52