Por Juan Pablo Strappazzon 13 de enero de 2026 - 08:20
La
Administración Nacional de la Seguridad Social ( ) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este Anses martes 13 de enero. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.
Anses (2)
ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI
ANSES: quiénes cobran este martes 13 de enero de 2026 Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por debajo del haber mínimo y tengan
DNI finalizados en 2, recibirán su pago correspondiente.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Las personas con
documentos terminados en 2 podrán cobrar este beneficio a través de Anses.
Asignación por Embarazo
Con respecto a esta categoría, quienes tengan
documentos concluidos en 1, podrán disponer del monto asignado.
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Enero - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de febrero de 2026. Pensiones No Contributivas
Los beneficiarios con
DNI finalizado en 4 y 5 ya tienen disponible el monto asignado. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Desde el
9 de enero hasta el 12 de febrero de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.
calendario_de_pagos_anses.jpg
ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de enero
ANSES: conocé el calendario de pagos completo para enero 2026 Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo Documentos terminados en 0: 9 de enero Documentos terminados en 1: 12 de enero Documentos terminados en 2: 13 de enero Documentos terminados en 3: 14 de enero Documentos terminados en 4: 15 de enero Documentos terminados en 5: 16 de enero Documentos terminados en 6: 19 de enero Documentos terminados en 7: 20 de enero Documentos terminados en 8: 21 de enero Documentos terminados en 9: 22 de enero Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo Documentos terminados en 0 y 1: 23 de enero Documentos terminados en 2 y 3: 26 de enero Documentos terminados en 4 y 5: 27 de enero Documentos terminados en 6 y 7: 28 de enero Documentos terminados en 8 y 9: 29 de enero Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Documentos terminados en 0: 9 de enero Documentos terminados en 1: 12 de enero Documentos terminados en 2: 13 de enero Documentos terminados en 3: 14 de enero Documentos terminados en 4: 15 de enero Documentos terminados en 5: 16 de enero Documentos terminados en 6: 19 de enero Documentos terminados en 7: 20 de enero Documentos terminados en 8: 21 de enero Documentos terminados en 9: 22 de enero Asignación por Embarazo Documentos terminados en 0: 12 de enero Documentos terminados en 1: 13 de enero Documentos terminados en 2: 14 de enero Documentos terminados en 3: 15 de enero Documentos terminados en 4: 16 de enero Documentos terminados en 5: 19 de enero Documentos terminados en 6: 20 de enero Documentos terminados en 7: 21 de enero Documentos terminados en 8: 22 de enero Documentos terminados en 9: 23 de enero Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad Documentos terminados en 0 y 1: 14 de enero Documentos terminados en 2 y 3: 15 de enero Documentos terminados en 4 y 5: 16 de enero Documentos terminados en 6 y 7: 19 de enero Documentos terminados en 8 y 9: 20 de enero
La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Primera quincena: todos los documentos desde el lunes 12 de enero al 12 de febrero de 2026 Segunda quincena: todos los documentos desde el jueves 22 de enero al 12 de febrero de 2026 Pensiones No Contributivas Documentos terminados en 0 y 1: 9 de enero Documentos terminados en 2 y 3: 12 de enero Documentos terminados en 4 y 5: 13 de enero Documentos terminados en 6 y 7: 14 de enero Documentos terminados en 8 y 9: 15 de enero Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 9 de enero al 12 de febrero de 2026. Desempleo Plan 1 Documentos terminados en 0 y 1: 22 de enero Documentos terminados en 2 y 3: 23 de enero Documentos terminados en 4 y 5: 26 de enero Documentos terminados en 6 y 7: 27 de enero Documentos terminados en 8 y 9: 28 de enero Desempleo Plan 2 Diciembre: todas las terminaciones de documento desde el martes 6 de enero al 12 de este mismo mes. pueden ingresar a Quienes deseen conocer las últimas novedades “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.