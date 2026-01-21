"Nadie se salva solo": 100 rondas de jubilados en Mendoza y reclamos que no cesan

Este miércoles 21 de enero se cumplen 100 rondas de jubilados en la provincia de Mendoza . Las manifestaciones —que iniciaron en febrero de 2024 como rechazo al plan económico de ajuste de Javier Milei —, fueron creciendo con el pasar del tiempo y congregaron cada vez más a más personas con un eje claro: la lucha es comunitaria. “Nadie se salva solo” , reafirman desde la Plaza San Martín.

Desde las 11, la plaza volvió a ser escenario de historias de vida atravesadas por la precariedad económica , la pérdida de derechos y la angustia cotidiana . Los reclamos centrales se mantienen vigentes: jubilaciones y salarios dignos , apertura de la moratoria previsional , y la restitución de medicamentos gratuitos por parte de PAMI .

A ellos se suman nuevas preocupaciones, como la reforma labora l y una posible reforma previsional que, aseguran, amenaza con profundizar aún más la exclusión.

Raúl Bonotti, presidente de JubyPen , fue una de las voces centrales de la jornada. Con la experiencia de casi dos años de movilización semanal, destacó el crecimiento organizativo del espacio: “ Hemos mejorado mucho todo el aspecto organizativo y hemos aumentado nuestra capacidad de resistencia . Pensamos que podía ser un camino más corto, pero entendimos que la lucha es larga”.

Embed - JUBILADOS: 100 SEMANAS DE LUCHA, MÁS DE 100 HISTORIAS

Organización, resistencia y una red que crece

En ese recorrido, Bonotti señaló avances clave como la incorporación de gremios y organizaciones sociales, la replicación de las rondas en otros departamentos y la realización del Congreso Provincial de Jubilados.

marcha jubilados, plaza san martin, enero 2026 Foto: Yemel Fil

Subrayó, además, la construcción de una red nacional y federal de jubilados y jubiladas, que hoy reúne a unas 60 integrantes en 32 ciudades del país. “Eso fue uno de los pasos más importantes que dimos este año. La realidad que vivimos en Mendoza es la misma que se vive en otras provincias”, afirmó.

Entre los reclamos más urgentes, se encuentran la plena implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la actualización del bono de 70.000 pesos, la posibilidad de acceder medicamentos gratuitos y la prórroga de la moratoria previsional.

Sobre la situación sanitaria, el referente explicó que existe una acción judicial contra PAMI y que esperan su cumplimiento efectivo: “Logramos algunos puntos importantes, pero seguimos esperando que se aplique lo que ordenó la Justicia”. También advirtió sobre el nuevo esquema de movilidad jubilatoria, atado a la inflación pasada: “Nunca le vamos a ganar a la inflación. El objetivo final de este gobierno es que haya cada vez menos jubilados y que cobremos menos”.

marcha jubilados, plaza san martin, enero 2026 Foto: Yemel Fil

“Crueldad institucional”: cuando la jubilación no alcanza para vivir

El impacto social del ajuste se refleja con crudeza en los relatos que circulan cada miércoles. “Los compañeros que cobran la mínima están en una situación desesperante. Si pagan alquiler, ¿cómo hacen para comer, pagar la luz o comprar medicamentos?”, se preguntó Bonotti, quien definió el escenario como una “crueldad institucionalizada”.

Mirta, jubilada docente, es parte de esa historia de lucha que atraviesa generaciones. “Esta marcha es una más en mi vida”, dijo con serenidad. Recordó su militancia desde joven, las peleas por el salario, el agua, la luz y ahora, nuevamente, la defensa de los derechos frente al ajuste. Sobre la reforma laboral, fue tajante: “Es un espanto. Los sindicatos y los partidos políticos deberían reaccionar. Se están votando leyes que nos perjudican a todos”.

Aunque Mirta no es afiliada a PAMI, participa de las rondas por una convicción profunda: “No es una cuestión personal, es una cuestión social. Es una lucha colectiva”. Su frase se repite como consigna y como advertencia: “Nadie se salva solo”.

marcha jubilados, plaza san martin, enero 2026 Foto: Yemel Fil

Entre las imágenes más conmovedoras de la jornada estuvieron las de Margarita, de 87 años, e Inés, de 79, hermanas jubiladas que relataron sin rodeos su realidad. “No nos alcanza para alquilar, para comer, para los medicamentos”, contaron.

Margarita, por su parte, explicó que "ya no existen" los remedios gratuitos y que los de mayor costo deben pagarse al 100%. Inés vive hoy con su ella y su sobrino, Carlos, también presente en la ronda: “Ellos me ayudan con la comida, porque si no, no me alcanza”.

A 100 rondas del inicio, la protesta de los jubilados mendocinos no muestra signos de agotamiento. Por el contrario, se consolida como un espacio de resistencia, memoria y solidaridad, donde cada historia personal se vuelve colectiva y cada reclamo individual se transforma en causa común.

En la Plaza San Martín, el mensaje vuelve a imponerse, firme y humano, frente al ajuste y la indiferencia: nadie se salva solo.