21 de enero de 2026
ANSES: quiénes cobran este miércoles 21 de enero de 2026

ANSES informa que sigue el pago para jubilados y pensionados con haber mínimo, así como para la Asignación Familiar y la Asignación Universal por Hijo.

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este miércoles 21 de enero. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por debajo del haber mínimo y tengan DNI finalizados en 8, recibirán su pago correspondiente.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Las personas con documentos terminados en 8 podrán cobrar este beneficio a través de Anses.

Asignación por Embarazo

Con respecto a esta categoría, quienes tengan documentos concluidos en 7, podrán disponer del monto asignado.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Enero - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de febrero de 2026.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 9 de enero hasta el 12 de febrero de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para enero 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 9 de enero
  • Documentos terminados en 1: 12 de enero
  • Documentos terminados en 2: 13 de enero
  • Documentos terminados en 3: 14 de enero
  • Documentos terminados en 4: 15 de enero
  • Documentos terminados en 5: 16 de enero
  • Documentos terminados en 6: 19 de enero
  • Documentos terminados en 7: 20 de enero
  • Documentos terminados en 8: 21 de enero
  • Documentos terminados en 9: 22 de enero

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 23 de enero
  • Documentos terminados en 2 y 3: 26 de enero
  • Documentos terminados en 4 y 5: 27 de enero
  • Documentos terminados en 6 y 7: 28 de enero
  • Documentos terminados en 8 y 9: 29 de enero

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 9 de enero
  • Documentos terminados en 1: 12 de enero
  • Documentos terminados en 2: 13 de enero
  • Documentos terminados en 3: 14 de enero
  • Documentos terminados en 4: 15 de enero
  • Documentos terminados en 5: 16 de enero
  • Documentos terminados en 6: 19 de enero
  • Documentos terminados en 7: 20 de enero
  • Documentos terminados en 8: 21 de enero
  • Documentos terminados en 9: 22 de enero

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 12 de enero
  • Documentos terminados en 1: 13 de enero
  • Documentos terminados en 2: 14 de enero
  • Documentos terminados en 3: 15 de enero
  • Documentos terminados en 4: 16 de enero
  • Documentos terminados en 5: 19 de enero
  • Documentos terminados en 6: 20 de enero
  • Documentos terminados en 7: 21 de enero
  • Documentos terminados en 8: 22 de enero
  • Documentos terminados en 9: 23 de enero

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 14 de enero
  • Documentos terminados en 2 y 3: 15 de enero
  • Documentos terminados en 4 y 5: 16 de enero
  • Documentos terminados en 6 y 7: 19 de enero
  • Documentos terminados en 8 y 9: 20 de enero

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: todos los documentos desde el lunes 12 de enero al 12 de febrero de 2026
  • Segunda quincena: todos los documentos desde el jueves 22 de enero al 12 de febrero de 2026

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 9 de enero
  • Documentos terminados en 2 y 3: 12 de enero
  • Documentos terminados en 4 y 5: 13 de enero
  • Documentos terminados en 6 y 7: 14 de enero
  • Documentos terminados en 8 y 9: 15 de enero

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 9 de enero al 12 de febrero de 2026.

Desempleo Plan 1

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de enero
  • Documentos terminados en 2 y 3: 23 de enero
  • Documentos terminados en 4 y 5: 26 de enero
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27 de enero
  • Documentos terminados en 8 y 9: 28 de enero

Desempleo Plan 2

  • Diciembre: todas las terminaciones de documento desde el martes 6 de enero al 12 de este mismo mes.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

