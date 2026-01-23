23 de enero de 2026
Sitio Andino
El clima

Continúa el calor y las tormentas en Mendoza: el pronóstico del tiempo para este viernes

Se mantendrán las altas temperaturas y hay altas posibilidades de tormentas con granizo. Conocé el pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza.

Continúa el calor y las tormentas en Mendoza: el pronóstico del tiempo para este viernes.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este viernes 23 de enero una jornada parcialmente nublada, con poco cambio de la temperatura. Durante el día se prevé inestabilidad, con tormentas aisladas y precipitaciones débiles en alta montaña.

Durante la mañana, el cielo estará despejado en gran parte del territorio provincial, pero las condiciones comenzarán a desmejorar a partir del mediodía, especialmente en sectores del Valle de Uco y el Gran Mendoza.

Según el informe oficial, desde las 14 hasta las 22 se registrará una circulación leve del norte, que afectará principalmente la zona Este, el Gran Mendoza y el Valle de Uco. Este escenario favorecerá el desarrollo de tormentas durante la tarde y la noche.

Desde las 13, se espera el inicio de tormentas en el oeste del Valle de Uco y el oeste del Gran Mendoza. Luego, hacia las 16, comenzará la convección inicial en Malargüe y la zona Sur, donde no se descarta la caída de granizo, tal como ocurrió el jueves. Con el avance de la noche, las tormentas se extenderán a todo el Valle de Uco, manteniéndose el riesgo de granizo, especialmente en sectores del Sur provincial.

En cuanto a las temperaturas, la mínima será de 16°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia rondará los 20°C. La máxima promedio provincial será de 33°C, con picos de hasta 36°C en algunas localidades.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Sábado 24 de enero: jornada calurosa e inestable, con nubosidad variable y tormentas hacia la noche. Se espera circulación leve del norte entre las 14 y las 22, abarcando toda la provincia. Desde las 16, se iniciarán tormentas en el Oeste del Valle de Uco y el Oeste del Gran Mendoza, que luego se extenderán a la zona Sur y al Gran Mendoza. Por la noche, podrían registrarse tormentas significativas, con probabilidad de granizo, que también podrían afectar a San Juan durante la madrugada. Máxima: 34°C | Mínima: 17–21°C (según zona).
  • Domingo 25 de enero: parcialmente nublado, con poco cambio de la temperatura, vientos del noreste y tormentas aisladas. Se esperan precipitaciones en cordillera. Máxima: 35°C | Mínima: 22°C.
