20 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
El clima

Sigue el calor: qué dice el pronóstico del tiempo para este martes 20 de enero en Mendoza

Se espera otra jornada muy calurosa y una máxima que en algunos lugares llegará a los 35ºC. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Se espera otra jornada de mucho calor este martes en Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este martes 20 de enero una jornada calurosa, con nubosidad variable, vientos moderados del noreste y buen tiempo generalizado en toda la provincia. La temperatura máxima podría llegar a los 35 grados en algunas zonas.

Según el informe oficial, durante toda la jornada se mantendrá viento leve del norte, que a partir de las 13 abarcará la totalidad de la provincia, con una leve intensificación en la franja Este, donde podría alcanzar velocidades de hasta 35 km/h. Estas condiciones se prolongarán hasta aproximadamente las 3 de la madrugada del miércoles.

En cuanto a la nubosidad, el cielo permanecerá totalmente despejado durante todo el día, sin presencia de inestabilidad ni probabilidad de precipitaciones. Esta situación se repetirá tanto en el llano como en alta montaña, donde también se espera cielo despejado durante toda la jornada.

Las temperaturas mínimas serán de 16°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia rondarán los 19°C. La máxima promedio provincial, en tanto, se ubicará cerca de los 33°C (35ºC en algunas zonas).

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Miércoles 21 de enero: jornada calurosa, con nubosidad variable y tormentas hacia la tarde y noche. Se espera viento leve del norte entre las 11 y las 23, con Zonda leve entre las 14 y las 19 en Malargüe y el Sur del departamento. Desde las 16 comenzará la convección en el Sur provincial, extendiéndose luego al Valle de Uco y durante la madrugada del jueves a la Zona Este. No se descarta la caída de granizo, especialmente en el Sur. Máxima: 34°C | Mínima: 18–21°C (según zona).
  • Jueves 22 de enero: jornada parcialmente nublada y ventosa, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Se prevén precipitaciones aisladas y lluvias en cordillera. Máxima: 32°C | Mínima: 23°C.
  • Viernes 23 de enero: Parcialmente nublado, con leve ascenso de la temperatura y vientos leves del este. Máxima: 32°C | Mínima: 18°C.
  • Sábado 24 de enero: día caluroso e inestable, con nubosidad variable y tormentas hacia la noche, acompañado por vientos de dirección variable. Máxima: 36°C | Mínima: 19°C.
  • Domingo 25 de enero: jornada parcialmente nublada, con descenso de la temperatura y tormentas aisladas, además de vientos de dirección variable. Máxima: 34°C | Mínima: 22°C.
