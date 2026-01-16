¡Sofocante! El pronóstico del tiempo para este viernes en Mendoza anticipa una jornada muy calurosa

Se espera una jornada calurosa en toda la provincia de Mendoza. Conocé el tiempo extendido. Foto: Cristian Lozano

Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este viernes 16 de enero una jornada muy calurosa, con poca nubosidad, vientos moderados del noreste y condiciones totalmente estables en toda la provincia de Mendoza.

Durante todo el día, el cielo se mantendrá completamente despejado, sin condiciones de inestabilidad ni posibilidad de precipitaciones en ningún sector de Mendoza.

Según el informe oficial, entre las 12 y las 20 se registrará una circulación leve de viento de norte a sur, que abarcará toda la provincia. Este patrón favorecerá la persistencia del calor, especialmente durante la tarde.

En alta montaña, el cielo estará despejado y se espera una jornada algo ventosa, aunque sin fenómenos significativos.

En cuanto a las temperaturas, la mínima será de 15°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia rondará los 19°C. La máxima promedio se ubicará cerca de los 33°C, con picos de 35ºC en algunas localidades. El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza Sábado 17 de enero: jornada calurosa , con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche . Durante la tarde predominará una brisa leve del este , afectando principalmente la Zona Este , el Valle de Uco y el Gran Mendoza . Entre las 22 y 23 se esperan tormentas con precipitaciones en el Gran Mendoza, que luego se extenderán al Este y al Valle de Uco, con posibilidad de granizo aislado . En la madrugada del domingo ingresará un frente frío con viento sur. Máxima: 33–34°C | Mínima: 18–21°C (según zona).

jornada , con y . Durante la tarde predominará una , afectando principalmente la , el y el . Entre las se esperan en el Gran Mendoza, que luego se extenderán al Este y al Valle de Uco, con . En la madrugada del domingo ingresará un con viento sur. (según zona). Domingo 18 de enero: caluroso y algo nublado , con vientos moderados del sector sur y precipitaciones en cordillera . Máxima: 33°C | Mínima: 20°C.

, con y . Lunes 19 de enero: caluroso , con cielo algo nublado y tormentas hacia la noche . Vientos moderados del noreste y precipitaciones en cordillera . Máxima: 34°C | Mínima: 19°C.

, con cielo y . Vientos moderados del noreste y . Martes 20 de enero: jornada muy calurosa, con nubosidad variable y tormentas aisladas, acompañadas por vientos moderados del noreste. Máxima: 36°C | Mínima: 20°C.