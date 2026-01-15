De qué murió la cantante Melania Pérez: el adiós repentino a una voz icónica del país

De qué murió Melania Pérez: el adiós repentino a una voz icónica del país

La música popular argentina atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Melania Pérez. La destacada cantante oriunda de Salta dejó este plano físico a los 76 años, provocando una ola de mensajes de despedida en las redes sociales por parte de colegas y admiradores de su vasta e intachable trayectoria.

La noticia sacudió al mundo de la cultura este miércoles. Melania, conocida cariñosamente como "La dueña de los silencios" por su capacidad interpretativa única, fue una figura clave para la proyección de la música de raíz. Su partida deja un vacío difícil de llenar en los escenarios, donde supo brillar tanto en grupos vocales como en su sólida etapa solista.

Respecto a las causas de su deceso, el entorno familiar ha mantenido un hermetismo respetuoso. Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial detallando una enfermedad previa o las circunstancias médicas específicas que derivaron en su muerte. La noticia trascendió por la confirmación de allegados y músicos cercanos, quienes prefirieron centrarse en el legado artístico antes que en los detalles clínicos de su final.

El legado de una referente del folclore Melania no fue una artista más. Su carrera estuvo marcada por la calidad y la coherencia. Desde sus inicios, supo imponer un estilo que mezclaba la técnica con la emoción visceral de la baguala y la copla. Para recordar su inmenso aporte a la cultura, vale la pena repasar los hitos de su vida artística:

Las Voces Blancas: Integró este grupo vocal emblemático a partir de 1966, logrando reconocimiento masivo y consagración en el Festival de Cosquín.

Integró este grupo vocal emblemático a partir de 1966, logrando reconocimiento masivo y consagración en el Festival de Cosquín. El Dúo Herencia: Junto a Ika Novo, formó una dupla que es material de culto para los entendidos del género.

Junto a Ika Novo, formó una dupla que es material de culto para los entendidos del género. Solista consagrada: En los 90 retomó su camino individual, editando discos fundamentales como Luz del aire y Igual que el agua. La música de Salta y del país entero pierde a una de sus intérpretes más honestas. Melania Pérez se lleva sus silencios, pero deja una obra que seguirá sonando en cada peña y festival.

