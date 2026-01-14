14 de enero de 2026
Alberto Cormillot sufrió un accidente vial y terminó con lesiones: qué le pasó

El médico Alberto Cormillot protagonizó un accidente vial. Conocé cómo se encuentra y qué dijo sobre el uso del cuello ortopédico.

Alberto Cormillot sufrió un accidente vial y terminó con lesiones: qué le pasó

Por Sitio Andino MuchoShow

El doctor Alberto Cormillot causó preocupación cuando sus familiares y público lo vio llegar con un cuello ortopédico. El octogenario médico sufrió un choque por alcance, cuando otro auto impactó desde atrás al vehículo en el que viajaba. El impacto le generó el famoso “latigazo” cervical, sin embargo, aclaró que no hubo lesiones graves y que el cuadro está controlado.

Si bien el choque fue fuerte, afortunadamente no hubo que lamentar heridas de gravedad extrema. El médico, siempre activo, llevó tranquilidad a todos explicando que se encuentra bien, aunque con las molestias lógicas de este tipo de impactos en el cuello y la espalda.

Alberto Cormillot1.jpg
El médico Alberto Cormillot contó que sufrió un accidente vial por el cual debe usar un cuello ortopédico

La recuperación de Alberto Cormillot

Para garantizar una correcta recuperación de las cervicales, los especialistas le indicaron el uso permanente de un cuello ortopédico. Lejos de quejarse, Cormillot se mostró de buen ánimo y destacó que el dispositivo, de una espuma de goma fuerte, le resulta cómodo y le alivia el dolor al limitar movimientos bruscos.

Cuando le preguntaron cuánto durará el tratamiento, respondió: “Un par de meses. No sé cuánto tiempo. No es incómodo, al contrario, es cómodo porque te alivia el dolor, no hacés ningún movimiento que sea inconveniente”.

Alberto Cormillot con cuello ortopédico
Alberto Cormillot se mostró de buen ánimo y dijo que se siente cómodo con el cuello ortopédico

El profesional detalló que lo utiliza durante todo el día, incluso al momento de dormir: “Es mullidito. Hay dos tipos: los duros que ves en la ambulancia, cuando te llevan después de un accidente, y estos que son como una espuma de goma fuerte. Limita el dolor. Duermo con el puesto y me siento cómodo”, explicó el médico. Las declaraciones las brindó en una nota con Mitre Live, donde se lo vio sereno y de buen ánimo.

