MasterChef Celebrity: quiénes fueron los primeros eliminados del Repechaje

Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En una nueva gala del repechaje, dos participantes no dieron la talla y quedaron eliminados.
Repechaje de MasterChef Celebrity: los primeros dos participantes eliminados
Anoche se llevó a cabo una nueva emisión del Repechaje en MasterChef Celebrity, una etapa decisiva que ofrece a los eliminados la posibilidad de regresar a la competencia. La jornada estuvo marcada por la tensión y la exigencia desde el inicio.
En esta instancia participaron Walas, Julia Calvo, Esteban Mirol, Luis Ventura, Esther Goris, Ariel Puchetta, Evelyn Botto y RusherKing, todos con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda. Contrariamente, Sofi Martínez y Emilia Attias, ganadoras de la gala anterior, observaron el desafío desde el balcón.
La prueba presentó una dificultad poco habitual: en un tiempo límite de 60 minutos, los concursantes debieron replicar un plato que solo Ariel Puchetta pudo conocer en detalle, ya que fue el único autorizado a verlo y probarlo sin restricciones. El resto debió trabajar bajo distintas condiciones que complicaron la tarea.
Luego de evaluar cada preparación, el jurado resolvió el veredicto final. Luis Ventura y Esteban Mirol no lograron superar el desafío y quedaron fuera del repechaje, cerrando así su participación en el reality.