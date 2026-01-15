15 de enero de 2026
Sitio Andino
Definición

MasterChef Celebrity: quiénes fueron los primeros eliminados del Repechaje

Este miércoles hubo una nueva gala del reality MasterChef Celebrity y el repechaje dejó a dos famosos fuera de competencia. Enterate quiénes fueron.

MasterChef Celebrity: quiénes fueron los primeros eliminados del Repechaje

MasterChef Celebrity: quiénes fueron los primeros eliminados del Repechaje

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En una nueva gala del repechaje, dos participantes no dieron la talla y quedaron eliminados.

Repechaje de MasterChef Celebrity: los primeros dos participantes eliminados

Anoche se llevó a cabo una nueva emisión del Repechaje en MasterChef Celebrity, una etapa decisiva que ofrece a los eliminados la posibilidad de regresar a la competencia. La jornada estuvo marcada por la tensión y la exigencia desde el inicio.

En esta instancia participaron Walas, Julia Calvo, Esteban Mirol, Luis Ventura, Esther Goris, Ariel Puchetta, Evelyn Botto y RusherKing, todos con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda. Contrariamente, Sofi Martínez y Emilia Attias, ganadoras de la gala anterior, observaron el desafío desde el balcón.

Embed - Dos participantes quedaron eliminados del repechaje de Masterchef Celebrity

La prueba presentó una dificultad poco habitual: en un tiempo límite de 60 minutos, los concursantes debieron replicar un plato que solo Ariel Puchetta pudo conocer en detalle, ya que fue el único autorizado a verlo y probarlo sin restricciones. El resto debió trabajar bajo distintas condiciones que complicaron la tarea.

Luego de evaluar cada preparación, el jurado resolvió el veredicto final. Luis Ventura y Esteban Mirol no lograron superar el desafío y quedaron fuera del repechaje, cerrando así su participación en el reality.

Luis Ventura y Esteban Mirol
Ventura y Mirol quedaron fuera del repechaje en MasterChef Celebrity

Ventura y Mirol quedaron fuera del repechaje en MasterChef Celebrity

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

