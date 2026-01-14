La picante pregunta de Wanda Nara a RusherKing sobre la China Suárez que lo descolocó

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina , el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, Wanda Nara fue al hueso y dejó a RusherKing descolocado con una picante pregunta .

Todo comenzó cuando Wanda Nara se acercó a la estación donde RusherKing estaba cocinando . Sin rodeos, inició la conversación con una picante pregunta sobre la China Suárez y Mauro Icardi : "¿ Qué opinas de la relación de tu ex con mi ex ?"

Aunque incómodo, el cantante no evitó la consulta y respondió con sinceridad: " La verdad que yo estoy muy fuera de esa situación. Fue una relación que tuve y estuve hasta ahí nomás, vos después tenés otras cosas ahí ".

Antes de que dejara de hablar, la conductora recordó que tiene una mudanza pendiente y aprovechó para hacerle una inesperada propuesta: " ¿Conocés Turquía? ¿Querés que vayamos juntos a buscar la mudanza? "

Exhibiendo una sonrisa nerviosa, el cantante contestó mientras seguía preparando su plato: "Te acompaño si querés, te segundeo".

Es importante recordar que RusherKing y la China Suárez mantuvieron una relación breve pero muy mediática en 2022. Su romance estuvo marcado por la exposición pública, momentos de complicidad y rumores constantes, hasta que finalmente decidieron separarse un año después.

