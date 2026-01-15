15 de enero de 2026
La pregunta de Germán Martitegui que dejó expuesto y duro como cemento a Esteban Mirol

En la nueva gala del repechaje de MasterChef Celebrity, Germán Martitegui sorprendió al exponer a Esteban Mirol frente a todos. Mirá qué pasó.

Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, Germán Martitegui fue al hueso y, con una pregunta, expuso a Esteban Mirol en plena gala del repechaje.

Tenso cruce en MasterChef Celebrity: Germán Martitegui expuso a Esteban Mirol con una pregunta incómoda

Todo se desencadenó cuando Germán Martitegui se acercó a la estación de Esteban Mirol y, con una pregunta directa, lo dejó incómodo frente a cámaras. En ese momento, Mirol trabajaba en un plato compuesto por lomo envuelto en jamón crudo y croute, acompañado de puré de coliflor, salsa demiglace, zanahorias y puerros baby.

Sin rodeos, el chef lanzó: “¿Por qué hablaste tan mal de nosotros?”. Ante esto, Mirol respondió con firmeza y buscó aclarar su postura: “Yo no hablé mal, dije lo que opinaba”.

Embed - "¿Por qué hablaste tan mal de nosotros?": el incómodo momento entre Martitegui y Mirol

Lejos de dar marcha atrás, Martitegui redobló la apuesta y retrucó: Entonces, ¿por qué opinás tan mal de nosotros?. Mirol explicó que sentía que el chef tenía una opinión negativa sobre su cocina, algo que Martitegui confirmó, intensificando el momento de tensión frente a cámaras.

Afortunadamente, el intercambio no pasó a mayores y, con el correr de los minutos, el clima se fue distendiendo. Cabe recordar que, durante la competencia, Mirol había hecho comentarios críticos sobre algunas evaluaciones del jurado y sobre su percepción de la propia comida, los cuales Martitegui interpretó de manera negativa.

