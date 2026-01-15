La pregunta de Germán Martitegui que dejó expuesto y duro como cemento a Esteban Mirol

Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina , el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, Germán Martitegui fue al hueso y, con una pregunta, expuso a Esteban Mirol en plena gala del repechaje .

Todo se desencadenó cuando Germán Martitegui se acercó a la estación de Esteban Mirol y, con una pregunta directa, lo dejó incómodo frente a cámaras . En ese momento, Mirol trabajaba en un plato compuesto por lomo envuelto en jamón crudo y croute, acompañado de puré de coliflor, salsa demiglace, zanahorias y puerros baby.

Sin rodeos, el chef lanzó: “ ¿Por qué hablaste tan mal de nosotros? ”. Ante esto, Mirol respondió con firmeza y buscó aclarar su postura: “ Yo no hablé mal, dije lo que opinaba ”.

Lejos de dar marcha atrás, Martitegui redobló la apuesta y retrucó: “ Entonces, ¿por qué opinás tan mal de nosotros? ”. Mirol explicó que sentía que el chef tenía una opinión negativa sobre su cocina, algo que Martitegui confirmó, intensificando el momento de tensión frente a cámaras.

Embed - "¿Por qué hablaste tan mal de nosotros?": el incómodo momento entre Martitegui y Mirol

Afortunadamente, el intercambio no pasó a mayores y, con el correr de los minutos, el clima se fue distendiendo. Cabe recordar que, durante la competencia, Mirol había hecho comentarios críticos sobre algunas evaluaciones del jurado y sobre su percepción de la propia comida, los cuales Martitegui interpretó de manera negativa.

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.