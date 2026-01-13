Explotó todo: el tenso ida y vuelta entre Yanina Latorre y Marixa Balli en MasterChef Celebrity

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina , el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta oportunidad, el fuerte intercambio entre Marixa Balli y Yanina Latorre se llevó todas las miradas y marcó un momento tenso .

Todo comenzó durante la gala de eliminación de MasterChef Celebrity . Marixa Balli se encontraba concentrada en su preparación, intentando superar el difícil desafío de la noche: replicar una compleja torta de chocolate .

Mientras cocinaba, Yanina Latorre (quien se había salvado de esta instancia y observaba desde el balcón) decidió intervenir con algunas palabras de aliento: “ ¡Vamos, Marixa! Vas re bien ”.

El comentario no cayó bien en la actriz, que, visiblemente nerviosa y molesta, respondió sin filtro: “ Callate, no me digas nada ”. La reacción no fue bien recibida por la conductora de SQP, quien se mostró ofendida y retrucó: “ No, boluda, encima que te doy aliento ”. Luego, mirando a sus compañeros, agregó con ironía: “ Ojalá que le vaya mal ”.

Embed - "Callate, no me digas nada": el cruce entre Marixa Balli y Yanina Latorre en Masterchef Celebrity

Cabe recordar que ambas ya habían protagonizado rispideces en el pasado, cuando compartían espacio en LAM. Diferencias en la forma de manejar reemplazos y conducciones, percepciones de trato desigual y acusaciones de ego, entre otros factores, terminaron por distanciarlas y tensar la relación.

