Explotó todo: el tenso ida y vuelta entre Yanina Latorre y Marixa Balli en MasterChef Celebrity

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta oportunidad, el fuerte intercambio entre Marixa Balli y Yanina Latorre se llevó todas las miradas y marcó un momento tenso.
Fuerte cruce entre Yanina Latorre y Marixa Balli: qué se dijeron
Todo comenzó durante la gala de eliminación de MasterChef Celebrity. Marixa Balli se encontraba concentrada en su preparación, intentando superar el difícil desafío de la noche: replicar una compleja torta de chocolate.
Mientras cocinaba, Yanina Latorre (quien se había salvado de esta instancia y observaba desde el balcón) decidió intervenir con algunas palabras de aliento: “¡Vamos, Marixa! Vas re bien”.
Embed - "Callate, no me digas nada": el cruce entre Marixa Balli y Yanina Latorre en Masterchef Celebrity
El comentario no cayó bien en la actriz, que, visiblemente nerviosa y molesta, respondió sin filtro: “Callate, no me digas nada”. La reacción no fue bien recibida por la conductora de SQP, quien se mostró ofendida y retrucó: “No, boluda, encima que te doy aliento”. Luego, mirando a sus compañeros, agregó con ironía: “Ojalá que le vaya mal”.
Cabe recordar que ambas ya habían protagonizado rispideces en el pasado, cuando compartían espacio en LAM. Diferencias en la forma de manejar reemplazos y conducciones, percepciones de trato desigual y acusaciones de ego, entre otros factores, terminaron por distanciarlas y tensar la relación.