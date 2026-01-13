13 de enero de 2026
Sitio Andino
Explotó todo: el tenso ida y vuelta entre Yanina Latorre y Marixa Balli en MasterChef Celebrity

En el reality MasterChef Celebrity, Marixa Balli y Yanina Latorre protagonizaron un intenso cruce que se convirtió en lo más comentado. Mirá qué pasó.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta oportunidad, el fuerte intercambio entre Marixa Balli y Yanina Latorre se llevó todas las miradas y marcó un momento tenso.

Fuerte cruce entre Yanina Latorre y Marixa Balli: qué se dijeron

Todo comenzó durante la gala de eliminación de MasterChef Celebrity. Marixa Balli se encontraba concentrada en su preparación, intentando superar el difícil desafío de la noche: replicar una compleja torta de chocolate.

Mientras cocinaba, Yanina Latorre (quien se había salvado de esta instancia y observaba desde el balcón) decidió intervenir con algunas palabras de aliento: “¡Vamos, Marixa! Vas re bien”.

Embed - "Callate, no me digas nada": el cruce entre Marixa Balli y Yanina Latorre en Masterchef Celebrity

El comentario no cayó bien en la actriz, que, visiblemente nerviosa y molesta, respondió sin filtro: Callate, no me digas nada. La reacción no fue bien recibida por la conductora de SQP, quien se mostró ofendida y retrucó: No, boluda, encima que te doy aliento. Luego, mirando a sus compañeros, agregó con ironía: Ojalá que le vaya mal.

Cabe recordar que ambas ya habían protagonizado rispideces en el pasado, cuando compartían espacio en LAM. Diferencias en la forma de manejar reemplazos y conducciones, percepciones de trato desigual y acusaciones de ego, entre otros factores, terminaron por distanciarlas y tensar la relación.

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

