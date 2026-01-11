La Mona Jiménez está de cumpleaños: celebra sus 75 años

Este 11 de enero , La Mona Jiménez celebra sus 75 años . El ícono cordobés continúa vigente en la música, deleitando a sus seguidores con sus canciones y su energía en el escenario. A continuación, repasamos algunos detalles de su vida.

Juan Carlos Jiménez Rufino nació el 11 de enero de 1951 en la provincia de Córdoba. Desde joven, se destacó como bailarín y cantante de folclore.

A los 15 años participó en un casting para integrarse al "Cuarteto Berna", resultando ganador. Más tarde, por distintos motivos, dejó la agrupación para sumarse al " Cuarteto de Oro ".

En 1984, a los 33 años y con 26 LPs grabados, Jiménez decidió abandonar el Cuarteto de Oro para iniciar su carrera como solista , proyecto que impulsó un ascenso constante en su trayectoria musical. Su vida personal, además, ha sido seguida de cerca por los medios y el público.

Sus éxitos, bailes, alegría y versatilidad trascendieron fronteras, y su talento lo llevó a compartir escenarios con artistas de distintos géneros. Hoy, continúa cautivando al público, y su figura, reconocida en múltiples ocasiones, se consolidó como un símbolo cultural relevante de la Argentina.

