La Mona Jiménez está de cumpleaños: celebra sus 75 años

Hoy 11 de enero, La Mona Jiménez celebra sus 75 años

Este 11 de enero, La Mona Jiménez celebra sus 75 años. El ícono cordobés continúa vigente en la música, deleitando a sus seguidores con sus canciones y su energía en el escenario. A continuación, repasamos algunos detalles de su vida.

La Mona Jiménez, ícono del cuarteto cordobés

Trayectoria y legado de Carlos "La Mona" Jiménez

Juan Carlos Jiménez Rufino nació el 11 de enero de 1951 en la provincia de Córdoba. Desde joven, se destacó como bailarín y cantante de folclore.

A los 15 años participó en un casting para integrarse al "Cuarteto Berna", resultando ganador. Más tarde, por distintos motivos, dejó la agrupación para sumarse al "Cuarteto de Oro".

En 1984, a los 33 años y con 26 LPs grabados, Jiménez decidió abandonar el Cuarteto de Oro para iniciar su carrera como solista, proyecto que impulsó un ascenso constante en su trayectoria musical. Su vida personal, además, ha sido seguida de cerca por los medios y el público.

La Mona Jiménez: leyenda de los escenarios argentinos

Sus éxitos, bailes, alegría y versatilidad trascendieron fronteras, y su talento lo llevó a compartir escenarios con artistas de distintos géneros. Hoy, continúa cautivando al público, y su figura, reconocida en múltiples ocasiones, se consolidó como un símbolo cultural relevante de la Argentina.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 11 de enero, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

