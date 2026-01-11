Murió el cantante colombiano Yeison Jiménez en un accidente aéreo: su escalofriante premonición

La muerte de Yeison Jiménez en un accidente de avioneta en Boyacá conmocionó al mundo del espectáculo de Colombia . La tragedia adquirió un tono aún más estremecedor al recordarse que, semanas antes, el cantante había confesado haber soñado tres veces con un siniestro aéreo en el que perdía la vida.

La tragedia adquirió un carácter aún más impactante al resurgir una entrevista televisiva que Jiménez había brindado semanas antes en el programa Se dice de mí, de Caracol TV , donde relató una serie de sueños premonitorios vinculados con su muerte. “ Tres veces soñé esa m***, tres veces… Dos veces en España y la tercera acá, que me mato en ese avión”, había confesado el cantante, en un testimonio que hoy estremece a sus seguidores.

En aquel relato, Yeison Jiménez describía con precisión la escena: aseguraba verse desde el aire observando la ciudad de Medellín , mientras la aeronave se precipitaba. El músico reconoció que esas imágenes recurrentes le provocaron angustia, depresión y reflexiones profundas sobre la fragilidad de la vida. “Pensaba en mi bebé”, expresó con emoción durante la entrevista, palabras que hoy son interpretadas como una despedida involuntaria.

Según informó el Ministerio de Transporte de Colombia , la avioneta, identificada con la matrícula N325FA , tenía como destino final Medellín y se precipitó entre los municipios de Paipa y Duitama . El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate (SAR) de la Aeronáutica Civil detectó la activación de la señal de emergencia ELT , lo que permitió localizar rápidamente el lugar del impacto.

La Aeronáutica Civil de Colombia confirmó que el accidente ocurrió alrededor de las 16:11, hora local. Videos difundidos en redes sociales mostraron que la aeronave se habría dado vuelta al intentar despegar, impactando contra la pista sin margen de maniobra. La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes ya activó el protocolo correspondiente para determinar las causas técnicas del siniestro.

Quién era Yeison Jiménez

De origen humilde, Jiménez construyó una carrera marcada por el esfuerzo. Antes de alcanzar la fama, trabajó como cargador en la Central Mayorista de Abastos de Bogotá. Con más de 70 canciones compuestas, dejó éxitos como Aventurero y Te deseo lo mejor. Su equipo lo despidió con un mensaje conmovedor: “Yeison se va físicamente, pero su legado se queda en sus canciones”. En las próximas horas se anunciarán los actos fúnebres para su despedida final.

Junto a Yeison Jiménez, de 34 años, fallecieron Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora. El artista se dirigía a Medellín para luego trasladarse a Marinilla, donde tenía previsto ofrecer un concierto.