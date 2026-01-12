12 de enero de 2026
Las pistas en redes que vinculan a Franco Colapinto con una actriz argentina y encendieron los rumores

Un posteo de Franco Colapinto, una foto llamativa y frases coincidentes despertaron especulaciones de romance. Mirá lo que pasó.

Un detalle en Instagram volvió a poner a Franco Colapinto en el centro de la conversación, esta vez lejos de la Fórmula 1.

Por Sitio Andino MuchoShow

Franco Colapinto volvió a ser tendencia, aunque esta vez fuera de las pistas. Durante su estadía en la Argentina, el piloto de Fórmula 1 compartió un posteo en Instagram que, además de mostrar su descanso y preparación física, dejó pistas llamativas que rápidamente despertaron rumores de romance en redes sociales.

Un posteo de Franco Colapinto, una frase y una imagen que despertaron sospechas

El propio Colapinto acompañó su publicación con una frase que no pasó inadvertida: “Lindo verano para ser un deportista de alto rendimiento”, seguida de emojis y referencias al inicio de un 2026 clave en su carrera dentro de Alpine.

El carrusel incluyó imágenes de vacaciones, entrenamientos, momentos familiares, salidas con amigos, playa, golf y hasta un recital de Airbag en River junto a Bizarrap. Sin embargo, hubo una foto puntual que concentró todas las miradas: una joven utilizando uno de los cascos del piloto argentino.

Quién es la actriz relacionada a Franco Colapinto

La identidad de la chica no fue mencionada, pero los usuarios no tardaron en unir pistas y señalaron a Maia Reficco, actriz y cantante con proyección internacional.

El rumor tomó aún más fuerza con un intercambio de comentarios en la publicación. Ella escribió “Qué puedo saber euuuu”, y Colapinto respondió con tono cómplice y en portuñol: “De qué estamos falando”. Ese breve ida y vuelta fue suficiente para que las especulaciones se multiplicaran.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColapintoFiles/status/2010504529297408326&partner=&hide_thread=false

Frases repetidas, likes y coincidencias digitales

Las coincidencias no terminaron ahí. Días antes, Maia Reficco había compartido su propio resumen de fotos de este inicio de año con una frase muy similar: “La sacrificada vida del deportista de alto rendimiento”.

La similitud fue interpretada como un guiño evidente, al que se sumaron los likes de Colapinto en ese posteo y en otras publicaciones previas de la actriz. En cuestión de horas, ambos nombres comenzaron a circular con fuerza en redes sociales.

Silencio, expectativas y redes en ebullición

Por ahora, ninguno de los dos confirmó ni desmintió los rumores. Sin embargo, las pistas digitales alcanzaron para instalar el tema y demostrar, una vez más, cómo una simple publicación puede disparar especulaciones masivas en cuestión de minutos.

Mientras Colapinto se prepara para un año clave en la Fórmula 1, las redes siguen atentas a cada gesto, cada frase y cada imagen.

