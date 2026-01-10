10 de enero de 2026
Inesperado

Telefe sorprende con MasterChef Celebrity este sábado: ¿qué va a pasar?

Telefe sorprende a los fanáticos de MasterChef Celebrity con una edición especial este sábado. Mirá por qué se emite, qué busca el canal y qué se verá al aire.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Una noticia sorprendió a los fanáticos de MasterChef Celebrity Argentina: Telefe decidió emitir el reality este sábado con una edición especial. En esta nota, te contamos los motivos de la decisión, qué busca el canal y qué se podrá ver al aire.

MasterChef Celebrity suma día extra: la razón por la que Telefe lo emite este sábado

En las últimas horas, Telefe llamó la atención del público al anunciar en sus redes oficiales una edición especial de MasterChef Celebrity. En el adelanto se ve a Wanda Nara acompañada por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui en una charla distendida que funciona como anticipo del contenido que llegará a la pantalla.

Este programa propondrá un repaso extendido por los momentos más destacados de la competencia: los platos más destacados, los errores que generaron debate, las devoluciones más filosas del jurado y las escenas que se volvieron virales desde el estreno del reality.

Si bien la noticia sorprendió a los fanáticos, aún no está confirmado si este formato se repetirá todos los sábados o si será una emisión puntual. La apuesta del canal apunta a reforzar su grilla del fin de semana y competir directamente con el regreso de Mirtha Legrand y sus clásicos programas en Mar del Plata a través de El Trece.

