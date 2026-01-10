Telefe sorprende con MasterChef Celebrity este sábado: ¿qué va a pasar?

Por Juan Pablo Strappazzon







Una noticia sorprendió a los fanáticos de MasterChef Celebrity Argentina: Telefe decidió emitir el reality este sábado con una edición especial. En esta nota, te contamos los motivos de la decisión, qué busca el canal y qué se podrá ver al aire.

MasterChef Celebrity suma día extra: la razón por la que Telefe lo emite este sábado En las últimas horas, Telefe llamó la atención del público al anunciar en sus redes oficiales una edición especial de MasterChef Celebrity. En el adelanto se ve a Wanda Nara acompañada por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui en una charla distendida que funciona como anticipo del contenido que llegará a la pantalla.

Este programa propondrá un repaso extendido por los momentos más destacados de la competencia: los platos más destacados, los errores que generaron debate, las devoluciones más filosas del jurado y las escenas que se volvieron virales desde el estreno del reality.

Embed - Masterchef Argentina on Instagram: "Esté sábado vamos a pasar una noche inolvidable Preparate para ver lo mejor de #MasterchefCelebrity A las 21hs con la conducción de @wanda_nara por Telefe También disponible en @hbomaxar" View this post on Instagram Si bien la noticia sorprendió a los fanáticos, aún no está confirmado si este formato se repetirá todos los sábados o si será una emisión puntual. La apuesta del canal apunta a reforzar su grilla del fin de semana y competir directamente con el regreso de Mirtha Legrand y sus clásicos programas en Mar del Plata a través de El Trece.

