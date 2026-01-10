10 de enero de 2026
Eugenia Tobal recordó su paso por MasterChef Celebrity: tensión, exigencia y vínculo con Martitegui

Eugenia Tobal revivió su paso por MasterChef Celebrity, contó los momentos más difíciles del reality y habló sobre su tenso vínculo con Germán Martitegui.

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, Eugenia Tobal recordó su paso por MasterChef Celebrity Argentina a través de un canal de streaming. Además de relatar momentos específicos de la competencia, se refirió al tenso vínculo que mantuvo con Germán Martitegui durante su participación en el reality.

Eugenia Tobal y su experiencia en MasterChef Celebrity 2025

En una entrevista con Ángel de Brito en Ángel responde (Bondi Live), Eugenia Tobal abrió su corazón sobre su paso por MasterChef Celebrity. La actriz contó que llegó al reality en un momento muy delicado, atravesando la operación y recuperación de Romeo, su perro.

Yo estaba pasando un mal momento”, confesó Tobal, señalando que la preocupación constante por su mascota la dejó física y emocionalmente agotada. “No sé cómo llegué a fin de año”, agregó, describiendo la exigencia del programa, que supera lo que se ve en pantalla: largas jornadas, presión constante, preparación de platos y grabación de testimonios, todo sin certezas sobre lo que se enfrentaría.

Germán Martitegui
Qué dijo Eugenia Tobal sobre Germán Martitegui

Qué dijo Eugenia Tobal sobre Germán Martitegui

Sobre el cruce con Germán Martitegui tras presentar un postre dedicado a su madre fallecida, Tobal aclaró: “No es que me dijo algo terrible, fue una pavada del plato. El tema es que yo estaba mal, no estaba receptiva y estaba muy sensible”.

La actriz reconoció que su reacción tuvo más que ver con su estado personal que con el jurado, y aseguró que Martitegui ni siquiera fue consciente del impacto de sus palabras. “Después hablamos fuera de cámara, no hubo conflicto real entre nosotros”, contó. Sobre el chef, agregó: “Es distante, muy tímido. A veces la timidez te hace parecer antipático”, y destacó que cada integrante del programa cumple un rol definido dentro del certamen.

