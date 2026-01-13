13 de enero de 2026
Inesperado final

MasterChef Celebrity: la favorita que pintaba para campeona y quedó eliminada

Este lunes se vivió una intensa gala de eliminación en MasterChef Celebrity. Te contamos quién fue el participante que debió despedirse del reality.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras la gala de eliminación, otro participante tuvo que despedirse del certamen, dando cierre a su paso por la competencia.

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity 2025

MasterChef Celebrity volvió a encender la pantalla con una intensa gala de eliminación, atravesada por la exigencia. En esta oportunidad, los participantes cocinaron bajo la atenta mirada del jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, y enfrentaron un desafío de alto riesgo: replicar una compleja torta de chocolate.

Los delantales negros estaban en manos de Andy Chango, La Joaqui, Miguel Ángel Rodríguez, Agustín “Cachete” Sierra, Marixa Balli, Claudio “Turco” Husaín y Emilia Attias, quienes debieron dar lo mejor de sí para continuar en competencia.

Embed - El Turco Husaín vs. Emilia Attias en la 12° gala de eliminación de Masterchef Celebrity

La definición llegó sobre el final, cuando Emilia Attias y Claudio “Turco” Husaín quedaron como los más comprometidos de la noche. Tras una evaluación detallada, el jurado decidió darle una nueva oportunidad al exfutbolista.

Finalmente, Donato de Santis anunció el veredicto: Emilia Attias se convirtió en la duodécima eliminada del certamen. Su preparación, que presentó varios errores, no logró convencer al jurado y marcó el cierre de su paso por el reality.

Emilia Attias, MasterChef Celebrity
Emilia Attias quedó eliminada de MasterChef Celebrity 2025

Emilia Attias quedó eliminada de MasterChef Celebrity 2025

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

