6 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Tensión en el estudio

Damián Betular perdió la paciencia y se la pudrió a los famosos del balcón en MasterChef Celebrity

En MasterChef Celebrity, Damián Betular perdió la paciencia y protagonizó un intenso cruce con los participantes que miraban desde el balcón. Mirá los detalles.

Damián Betular perdió la paciencia y se la pudrió a los famosos del balcón en MasterChef Celebrity

Damián Betular perdió la paciencia y se la pudrió a los famosos del balcón en MasterChef Celebrity

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, Damián Betular perdió la paciencia y protagonizó un fuerte cruce con los participantes del balcón.

Damián Betular sin filtro en MasterChef Celebrity: reto, tensión y caras largas

Todo comenzó durante la gala de eliminación, cuando Damián Betular se acercó al puesto de La Joaqui para observar su preparación. Al notar que la participante intercambiaba comentarios con Agustín “Cachete” Sierra, quien se encontraba en el balcón, el jurado no dudó en intervenir y lanzó una primera advertencia: “Cachete, ¿querés bajar a cocinar y después te vas?”.

Lee además
Sorpresa total en MasterChef Celebrity: una favorita del público quedó eliminada video
Triste despedida

Sorpresa total en MasterChef Celebrity: una favorita del público quedó eliminada
Luzu TV desembarca en Pinamar: conocé el exclusivo estudio de playa
Streaming en la costa

Luzu TV desembarca en Pinamar: conocé el exclusivo estudio de playa

Luego de ese cruce, Betular continuó asistiéndola, atento a las dificultades que atravesaba. Sin embargo, el murmullo constante proveniente del balcón terminó por colmar su paciencia. Visiblemente molesto, el chef se acercó, los miró fijamente y disparó: “Háganse el favor y estudien”.

Embed - Damián Betular se enojó con los participantes del balcón y los retó - Masterchef Celebrity

El comentario generó un clima de tensión y provocó miradas incómodas entre los participantes en el balcón, aunque la situación se resolvió sin mayores consecuencias.

Temas
Seguí leyendo

Tan Biónica regresa a las instalaciones del Teatro Griego Frank Romero Day

¿Romance en MasterChef Celebrity?: se supo cuál es el apodo que Ian Lucas le dice a Evangelina Anderson

MasterChef Celebrity: medallas, sorpresas y quién quedó al borde de la eliminación

MasterChef Celebrity tomó una drástica decisión con La Joaqui que dejó sin palabras a todos

Dolor en el espectáculo: murió Pablo Lago, autor de la serie Lalola

Murió Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones: fue hallada en un hotel de San Francisco

MasterChef Celebrity vivió una gala desafiante y los delantales grises ya tienen dueños

Quién es la famosa que volvió a MasterChef Celebrity y nadie quiere enfrentar

LO QUE SE LEE AHORA
Sorpresa total en MasterChef Celebrity: una favorita del público quedó eliminada video
Triste despedida

Sorpresa total en MasterChef Celebrity: una favorita del público quedó eliminada

Las Más Leídas

Por el colapso de la Playa de Secuestro, Guaymallén habilita el retiro de vehículos pagando solo la multa.
Los requisitos

Por el colapso de la Playa de Secuestro, Guaymallén habilita el retiro de vehículos pagando solo la multa

El piloto mendocino continúa con pronóstico reservado y su estado de salud es delicado
Tras 17 días de internación en Mendoza

Juan Cruz Yacopini fue trasladado a Buenos Aires y su estado de salud sigue siendo delicado

Tras las cuatro horas de demoras para cruzar a Chile, se normaliza el tránsito en el Paso Los Libertadores
Atención conductores

Tras las cuatro horas de demoras para cruzar a Chile, se normaliza el tránsito en el Paso Los Libertadores

Sé que esta persona está detenida y que es un policía, pero quiero que todos paguen por lo que le hicieron a mi hija, dijo Nélida video
Conmoción

"¿Por qué mataron a mi hija?": el duro relato de la madre de la mujer baleada en Guaymallén

Choque en Guaymallén: el joven está internado en estado crítico en el Hospital Central.
Terrible siniestro vial

Un motociclista perdió una pierna tras un grave choque en Guaymallén y su estado es crítico