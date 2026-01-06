Damián Betular perdió la paciencia y se la pudrió a los famosos del balcón en MasterChef Celebrity

Por Juan Pablo Strappazzon







Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, Damián Betular perdió la paciencia y protagonizó un fuerte cruce con los participantes del balcón.

Damián Betular sin filtro en MasterChef Celebrity: reto, tensión y caras largas Todo comenzó durante la gala de eliminación, cuando Damián Betular se acercó al puesto de La Joaqui para observar su preparación. Al notar que la participante intercambiaba comentarios con Agustín “Cachete” Sierra, quien se encontraba en el balcón, el jurado no dudó en intervenir y lanzó una primera advertencia: “Cachete, ¿querés bajar a cocinar y después te vas?”.

Luego de ese cruce, Betular continuó asistiéndola, atento a las dificultades que atravesaba. Sin embargo, el murmullo constante proveniente del balcón terminó por colmar su paciencia. Visiblemente molesto, el chef se acercó, los miró fijamente y disparó: “Háganse el favor y estudien”.

Embed - Damián Betular se enojó con los participantes del balcón y los retó - Masterchef Celebrity El comentario generó un clima de tensión y provocó miradas incómodas entre los participantes en el balcón, aunque la situación se resolvió sin mayores consecuencias.

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.