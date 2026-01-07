Yanina Latorre fue al hueso y dejó a Wanda Nara contra las cuerdas con preguntas super picantes

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, Yanina Latorre se robó todo el protagonismo al lanzar preguntas picantes que acorralaron a Wanda Nara.
Yanina Latorre puso en aprietos a Wanda Nara con preguntas explosivas en MasterChef Celebrity 2025
Todo comenzó cuando Wanda Nara se acercó al sector donde estaba cocinando Yanina Latorre. Fiel a su estilo frontal, la conductora de SQP no dejó pasar la oportunidad y aprovechó el encuentro para lanzarle una serie de preguntas picantes.
La primera estuvo relacionada con su vínculo con Maxi López. “¿Tenés tensión sexual con Maxi López?”, disparó Latorre. Visiblemente sorprendida, la empresaria respondió que no y aseguró que en ningún momento de las grabaciones de MasterChef Celebrity sintió algo al respecto.
Sin dar respiro, Yanina avanzó con otra consulta directa: “¿Del 1 al 10, cuánto odiás a Mauro Icardi?”. Tras unos segundos de silencio, Nara contestó que no lo odia, aunque lanzó una frase contundente: “A mí me da lástima la gente poco inteligente”.
Por último, la conductora redobló la apuesta y preguntó: “¿Lo ves feliz, vos que lo conocés?”, en referencia a la actual relación de Icardi con la China Suárez. Lejos de esquivar la respuesta, Wanda fue tajante y afirmó que no lo ve feliz.
El momento no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los usuarios se mostraron divididos: algunos apoyaron a Wanda Nara, mientras que otros cuestionaron sus declaraciones. Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.