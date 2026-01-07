Yanina Latorre fue al hueso y dejó a Wanda Nara contra las cuerdas con preguntas super picantes

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina , el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, Yanina Latorre se robó todo el protagonismo al lanzar preguntas picantes que acorralaron a Wanda Nara .

Todo comenzó cuando Wanda Nara se acercó al sector donde estaba cocinando Yanina Latorre . Fiel a su estilo frontal, la conductora de SQP no dejó pasar la oportunidad y aprovechó el encuentro para lanzarle una serie de preguntas picantes .

La primera estuvo relacionada con su vínculo con Maxi López. “ ¿Tenés tensión sexual con Maxi López? ”, disparó Latorre. Visiblemente sorprendida, la empresaria respondió que no y aseguró que en ningún momento de las grabaciones de MasterChef Celebrity sintió algo al respecto.

Sin dar respiro, Yanina avanzó con otra consulta directa: “ ¿Del 1 al 10, cuánto odiás a Mauro Icardi? ”. Tras unos segundos de silencio, Nara contestó que no lo odia , aunque lanzó una frase contundente: “ A mí me da lástima la gente poco inteligente ”.

Por último, la conductora redobló la apuesta y preguntó: “¿Lo ves feliz, vos que lo conocés?”, en referencia a la actual relación de Icardi con la China Suárez. Lejos de esquivar la respuesta, Wanda fue tajante y afirmó que no lo ve feliz.

El momento no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los usuarios se mostraron divididos: algunos apoyaron a Wanda Nara, mientras que otros cuestionaron sus declaraciones. Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.