Noche explosiva

Yanina Latorre contra todos: picantes cruces y chicanas con Maru Botana, La Reini y el Turco

En MasterChef Celebrity, Yanina Latorre fue protagonista con picantes cruces con Maru Botana, Sofía Gonet y Turco Husaín. Mirá qué pasó en esta nota.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, Yanina Latorre fue la gran protagonista de la noche tras mantener picantes cruces con Maru Botana, Sofía Gonet y Claudio Husaín.

Así fue el tenso cruce entre Yanina Latorre y Maru Botana

La llegada de los participantes al estudio de MasterChef Celebrity dejó una escena inesperada. Yanina Latorre se mostró sorprendida al ver a Maru Botana entre el jurado, con quien mantiene un histórico enfrentamiento.

En ese contexto, Wanda Nara lanzó una pregunta que no pasó desapercibida: si a alguno le generaba temor cocinar un plato dulce teniendo a Botana evaluando. Sin rodeos, Latorre respondió: “A mí me da miedo. Con Maru, sí” y, mirándola directamente, agregó: “Espero que seas objetiva”.

La reacción de la pastelera fue breve y contundente. Con una sonrisa, contestó: “Obvio. Siempre”, lo que elevó la tensión en el estudio por unos instantes. Pese al clima cargado, el intercambio no escaló más allá de algunas chicanas sutiles. Al momento de la devolución, Botana dejó de lado cualquier polémica y fue precisa en su análisis: resaltó el ahumado del plato y sugirió modificaciones en la guarnición.

Embed - Yanina Latorre y Maru Botana se cruzaron y la tensión se sintió en el estudio - Masterchef Celebrity

Picante ida y vuelta entre Yanina Latorre y La Reini en MasterChef Celebrity

El intercambio comenzó con un comentario inesperadamente amable de Sofía "La Reini" Gonet sobre Yanina Latorre: “Yo pensé que Yanina era mucho más picante. Al final me parece que es toda una mentira, es re buena”. Pero la calma duró poco: Wanda mencionó que Yanina “tiene un código con los jugadores de fútbol”, y la influencer no tardó en opinar: “Me parece una pesada Yanina con eso de los códigos”, a lo que la periodista respondió sin rodeos: “Pesada sos vos, querida”.

La Reini se sumó al debate, cuestionando la coherencia de los llamados “códigos”: “Tené códigos con otro, mirá si vas a tener códigos con un jugador de fútbol, nena. Me parece que tener códigos con un jugador de fútbol, que más tramposos imposible, es medio chiquito”. Wanda, buscando avivar la polémica, preguntó si eran realmente códigos o si Yanina recibía “sobres” de futbolistas. La periodista esquivó la acusación y volvió a apuntar contra La Reini: “Sé que te querés colgar de mí para dos portales, Reini, pero yo no necesito colgarme de vos”.

El cruce alcanzó su momento más divertido cuando Wanda intentó mediar destacando la viralidad de La Reini. La influencer replicó con ironía, y cerró la conversación con una frase filosa y humorística: “Vos tampoco. ¿Qué somos acá, Harvard? Ninguno es Harvard. Estamos todas en la misma”, dejando claro que, entre risas y reproches, nadie cedió terreno.

Embed - El filoso ida y vuelta entre Yanina Latorre y la Reini que agitó las cocinas de Masterchef Celebrity

Yanina Latorre y Turco Husaín protagonizaron fuertes comentarios y acusaciones

La tensión comenzó cuando Claudio "Turco" Husaín se acercó a la estación de Yanina Latorre. Ella no tardó en lanzarle: “Estas calladito, te hiciste mucho el canchero afuera”, mientras el exfutbolista mencionaba conocer a una expareja suya, comentario que Yanina negó por completo.

Wanda Nara aprovechó la oportunidad para charlar con Husaín sobre su nueva compañera. El exjugador aseguró que no le tiene miedo a Yanina y bromeó: “Si yo trabajara en un programa… soy muy caro porque sé mucho”. Luego, al sumarse Yanina a la conversación, negó la información que él compartía: “Seguro se está confundiendo con mi hermana”. Cuando Wanda preguntó por qué no quería que Yanina participara, él sentenció: “Porque sale de acá y es un mono con escopeta. Yo tengo códigos, ya le hubiese dicho de todo, pero me reservé”.

El conflicto continuó al momento de presentar los platos. Husaín acusó a Yanina de copiarse, a lo que ella respondió: “Todo mentira, no abrí la boca, estaba muy concentrada”. Incluso hubo cruces personales sobre salidas fuera del programa: “Atrevido, ¿qué le voy a pedir permiso a Diego? Yo hago lo que quiero, estoy casada pero no castrada”, le dijo Yanina.

Finalmente, el jurado decidió que el delantal negro quedaba en manos del Turco Husaín. Donato de Santis lo reprendió: “Hoy no tenías tu mejor día, se notaba, cocinaste un poco desganado, pero a ponerte las pilas”, mientras Yanina reaccionaba indignada: “Ay no, ahora la culpa es mía. Yo soy la de todos los dolores, dale… Qué mal que a una invitada la traten así”.

Embed - Chicanas y pases de factura: el explosivo cruce del Turco y Yanina en Masterchef Celebrity

