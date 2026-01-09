9 de enero de 2026
El jurado de MasterChef Celebrity decidió: quiénes ganaron las medallas y el temido delantal negro

En el reality MasterChef Celebrity, dos participantes ganaron medallas mientras otro recibió el delantal negro. Mirá cómo se vivió la última gala.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, dos participantes se llevaron las medallas de oro y plata, mientras que otro terminó con el delantal negro.

Así fue la última gala de MasterChef Celebrity 2025

Durante la emisión de MasterChef Celebrity, los participantes se enfrentaron a un desafío tan inesperado como exigente: debieron cocinar un plato inspirado en el sabor que les tocó al azar.

Luego de degustar todas las preparaciones, el jurado premió a Evangelina Anderson con la medalla de oro y a Susana Roccasalvo con la de plata. Los chefs destacaron especialmente el ramen picante de Anderson y el lenguado en caldo con hongos y verduras, de perfil umami, presentado por Roccasalvo, al considerarlos las mejores propuestas de la gala.

Sin embargo, la noche no fue favorable para todos. Claudio “Turco” Husaín no logró convencer al jurado con su plato, fue señalado entre los desempeños más flojos de la jornada y, como consecuencia, recibió el delantal negro, quedando en riesgo de eliminación.

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

