El jurado de MasterChef Celebrity decidió: quiénes ganaron las medallas y el temido delantal negro

Por Juan Pablo Strappazzon







Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, dos participantes se llevaron las medallas de oro y plata, mientras que otro terminó con el delantal negro.

Así fue la última gala de MasterChef Celebrity 2025 Durante la emisión de MasterChef Celebrity, los participantes se enfrentaron a un desafío tan inesperado como exigente: debieron cocinar un plato inspirado en el sabor que les tocó al azar.

Luego de degustar todas las preparaciones, el jurado premió a Evangelina Anderson con la medalla de oro y a Susana Roccasalvo con la de plata. Los chefs destacaron especialmente el ramen picante de Anderson y el lenguado en caldo con hongos y verduras, de perfil umami, presentado por Roccasalvo, al considerarlos las mejores propuestas de la gala.

MasterChef Celebrity Evangelina Anderson y Susana Roccasalvo recibieron las medallas en MasterChef Celebrity Sin embargo, la noche no fue favorable para todos. Claudio “Turco” Husaín no logró convencer al jurado con su plato, fue señalado entre los desempeños más flojos de la jornada y, como consecuencia, recibió el delantal negro, quedando en riesgo de eliminación.

Claudio "Turco" Husaín, MasterChef Celebrity Claudio "Turco" Husaín recibió el delantal negro