¿Romance en MasterChef Celebrity?: se supo cuál es el apodo que Ian Lucas le dice a Evangelina Anderson.

Por Sitio Andino MuchoShow







En MasterChef Celebrity (Telefe), el reality de cocina más visto de la televisión argentina, este domingo se vivió una “Noche Extrema” de última chance, donde un solo participante logró salvarse de la temida gala de eliminación. Sin embargo, más allá de la presión y los platos, la atención se la llevó la evidente química entre Evangelina Anderson e Ian Lucas.

Según Primicias Ya, durante toda la emisión, la cercanía entre ambos fue constante y quedó expuesta en varios momentos. Uno de los más comentados se dio en el mercado, cuando Evangelina admitió que “la estaba pasando mal” con la consigna y, sin dudarlo, lanzó un pedido que resonó en todo el estudio: “Ian, rescatame”, gritó la modelo, despertando risas, murmullos y especulaciones inmediatas. Para muchos, fue algo más que un pedido de ayuda culinaria.

Cuál es el apodo que Ian Lucas le dice a Evangelina Anderson Minutos después llegó la confesión que terminó de encender las versiones: Ian Lucas reveló al aire que le dice “Evita” a Evangelina Anderson, un apodo tan tierno como revelador. Las cámaras captaron miradas cómplices, sonrisas tímidas y gestos que no pasaron desapercibidos ni para el jurado ni para el resto de los participantes.

Embed Evangelina Anderson - Ian Lucas

Confirmado ?

Confirmado ! #MasterChefCelebrity

Que Opinas ? pic.twitter.com/H9pTS4Etyv — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) January 5, 2026 “Hay romance confirmado”, deslizaron sin filtro varios participantes, que no dudaron en mandarlos al frente. Incluso Wanda Nara y las figuras del programa jugaron con la versión, entre comentarios irónicos, risas cómplices y caras que dijeron más que mil palabras. El momento se volvió viral y el video rápidamente empezó a circular en redes.

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.