Triste despedida

Sorpresa total en MasterChef Celebrity: una favorita del público quedó eliminada

Este lunes se vivió una intensa gala de eliminación en MasterChef Celebrity. Te contamos quién fue el participante que debió despedirse del reality.

Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras la gala de eliminación, otro participante tuvo que despedirse del certamen, dando cierre a su paso por la competencia.

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity 2025

MasterChef Celebrity volvió a encender la pantalla con una intensa gala de eliminación, marcada por la exigencia y la adrenalina. En esta ocasión, los participantes cocinaron bajo la atenta mirada del jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, enfrentando un desafío tan técnico como riesgoso: preparar un plato con mollejas, uno de los productos más delicados de la cocina.

Los delantales negros quedaron en manos de Marixa Balli, Ian Lucas, La Joaqui, Miguel Ángel Rodríguez, Sofi Martínez, Evangelina Anderson, Claudio “Turco” Husaín y Sofía “La Reini” Gonet, quienes debieron dejarlo todo para seguir en competencia.

Embed - Sofi Martínez vs. Miguel Ángel Rodríguez para definir la 11° eliminación de Masterchef Celebrity

La definición llegó sobre el final, cuando Sofi Martínez y Miguel Ángel Rodríguez quedaron como los más comprometidos de la noche. Tras una evaluación minuciosa, el jurado decidió darle una nueva oportunidad al comediante.

Finalmente, Damián Betular fue el encargado de anunciar el veredicto: Sofi Martínez se convirtió en la undécima eliminada del certamen. Su picada de mollejas con zanahorias, papas y batatas, acompañadas de mayonesa de ajo y albahaca, no logró convencer al jurado y marcó el final de su paso por el reality.

Sofí Martínez, MasterChef Celebrity
Sofi Martínez quedó eliminada de MasterChef Celebrity 2025

Sofi Martínez quedó eliminada de MasterChef Celebrity 2025

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

